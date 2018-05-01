新浪美股訊 日期:1日早間路透社稱，美國一位聯邦法官周一駁回了阿里巴巴集團提出的下達臨時禁制令，以阻止迪拜「阿里巴巴幣基金會」使用阿里巴巴名字的要求。

曼哈頓聯邦地方法院法官Paul Oetken表示，阿里巴巴集團沒有表明其有管轄權，未能確定一個「合理的可能性」，即「阿里巴巴幣基金會」的互動網站被用來與紐約的客戶進行交易。

這位法官表示，「阿里巴巴幣基金會」可能最終會在美國交易所上市其加密貨幣，或者由紐約的一家公司託管其網站，但這並不重要。

他還表示， 阿里巴巴可能因商標侵權而遭受的任何業務、商譽和聲譽損害只可能發生在中國，即這家電商巨頭的總部所在地。而阿里巴巴此前指控「阿里巴巴幣基金會」損害了其在美國的業務，在當地用戶當中造成實際混亂，違反了美國聯邦和地方法律。

Oetken還解除了4月2日阿里巴巴提起訴訟后，由另一位法官所下達的一項臨時限制令。他還表示，阿里巴巴理應得到另一次機會，說明此案為何屬於曼哈頓聯邦地方法院管轄。

今年4月2日，阿里巴巴起訴總部位於迪拜的「阿里巴巴幣基金會」，通過發行「阿里巴巴幣」募資逾350萬美元，涉嫌侵犯其商標權。

「阿里巴巴幣基金會」對此予以否認，稱無意侵犯阿里巴巴的知識產權，並且指出，阿里巴巴方面要求該公司關閉業務或是重新起名並不合理。「公司名稱並不是在模仿中國企業，而是取自於中東地區的著名傳說。」