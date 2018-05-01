員工利用工作許可權跟蹤女性 Facebook展開調查北京新浪網 (2018-05-01 07:26)
新浪科技訊 日期:5月1日早間消息，Facebook周一確認，正在調查一項指控，即該公司的一名員工可能利用工作中的許可權在網上跟蹤女性。
Facebook發言人在電子郵件中表示：「儘管我們不對任何個人事務置評，但我們已經了解這個情況，並展開調查。」
這起指控來自Spyglass Security創始人潔姬·斯托克斯（Jackie Stokes）。本周一，她在Twitter上表示：「我發現，Facebook在職的一名信息安全工程師可能利用高級許可權在網上跟蹤女性。我獲得了Tinder記錄，現在應該怎麼做？」
在隨後的Twitter消息中，斯托克斯還表示，已經聯繫了多名Facebook的高級員工。她表示，已將相關細節提供給Facebook首席信息安全官埃里克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）。
關於員工利用工作許可權濫用用戶信息的可能性，Facebook發言人表示，「我們制定了嚴格的技術控制和政策，限制員工訪問用戶數據。數據訪問的範疇是由工作職能決定的。員工只被允許訪問履行工作職能所需的數據，這些職能包括響應漏洞報告，帳號支持請求，以及有效的法律請求。」
這名發言人還表示，Facebook對數據濫用持零容忍態度，而有不當行為的員工將被解僱。(張帆)
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