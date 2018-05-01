友誼的小樹說拔就拔!特朗普馬克龍合栽的樹消失了北京新浪網 (2018-05-01 07:07)
原標題：友誼的小樹說拔就拔!特朗普馬克龍合栽的樹消失了
「友誼的小樹說拔就拔」。法國總統馬克龍上周訪美期間與美國總統特朗普在白宮院子里合力栽下的一棵樹苗，已被連根拔起，暫時離開白宮。
馬克龍上周初訪問美國，受到特朗普高規格接待。他們在白宮南草坪為一棵樹苗培土。這棵橡樹苗出自法國貝洛森林。1918年，作為法國盟友，美軍在貝洛森林戰役中與德國軍隊激戰，陣亡將近2000人。
特朗普說，美國與法國有超過兩百年的「長久友誼」，法國是「非常特殊的國家」，「我愛這棵樹」。
然而，不知何時，這棵樹從白宮院子里消失了。
正當外界疑惑之時，法國駐美大使熱拉爾·阿羅給出答案，這名法國「移民」正在接受檢疫。阿羅29日在推特上寫道：「任何活的生物進入美國時都必須接受檢疫。它將會被重新種回去。」
路透社援引多名美國和法國官員的話報導，美方擔心這棵樹上的蟲會侵害白宮其他植物。
一名網民在阿羅的推文後評論，質疑先栽種再檢疫是否為時已晚。阿羅回應，栽種前，樹根已經用塑料包裹住。法國總統辦公室一名官員說，馬克龍訪問首日能與特朗普種這棵樹，是特朗普給的「特殊待遇」。
友誼歸友誼。就伊朗核計劃協議存廢、自由貿易、氣候變化等現實事項，馬克龍與特朗普各說各話。（惠曉霜）【新華社微特稿】
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