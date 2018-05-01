原標題：「學習應該有趣味」 玩電子遊戲促進學語言？



電子遊戲的利弊眾說紛紜。西班牙聖路易斯大學一名教師把電子遊戲運用到語言教學中，讓一群首次接觸義大利語的學生一學期完成一學年課程，達到事半功倍的效果。

語言、文學和文化副教授西蒙·布雷尼12歲開始接觸電子遊戲，有一段時間常玩冒險遊戲，發現自己的英語水平進步很快。這激發了他研究電子遊戲與語言學習關係的興趣。1997年，布雷尼首次把電子遊戲引入語言實驗室課堂。2009年開始，他在語言學課堂上藉助互動式冒險遊戲，幫助學生更好地學習語言、了解文化。

布雷尼在由最新一期美國現代語言協會刊物《職業》刊載的論文中寫道，他使用的遊戲包括《最終幻想》《棋盤遊戲》《暴雨》，對教授義大利語而言，最好用的還是《刺客信條2》。在義大利語課堂上，他通常前30分鐘使用傳統教學法，然後加20分鐘遊戲時間，用遊戲幫助學生們鞏固詞彙和語法，拓展文化知識，用義大利語解決實際問題。結果，學生們用一學期達到對照組一學年的義大利語水平，考試平均分優於對照組。

布雷尼說，「我始終堅信，學習應該有趣味」，藉助合適的電子遊戲學習語言，「充滿趣味，又不失嚴肅，而且更有效」。（黃敏）【新華社微特稿】