原標題：罕見！敘政府軍越過幼發拉底河作戰收復失地



敘利亞官方媒體29日報導，敘政府軍收復了代爾祖爾省幼發拉底河以東的多座村鎮。幼發拉底河以東是敘利亞庫爾德武裝控制的地盤，敘政府軍以前一直避免與庫爾德武裝兵戎相見，極少越過幼發拉底河作戰。

敘利亞官方通訊社阿拉伯敘利亞通訊社報導，敘政府軍從「敘利亞民主軍」手中奪回4座鄰近代爾祖爾省首府的村鎮。「敘利亞民主軍」是由庫爾德武裝主導的一支雜牌軍，是美國打擊極端組織「伊斯蘭國」行動中最依賴的地方武裝。

代爾祖爾省位於敘東部，與伊拉克接壤，先前被「伊斯蘭國」控制。最近一年，敘政府軍和「敘利亞民主軍」從「伊斯蘭國」手中奪取大量地盤。不過，敘政府軍主要在幼發拉底河以西行動，而「敘利亞民主軍」的地盤在幼發拉底河以東。

美聯社報導，今年2月7日，親敘政府的武裝越過幼發拉底河，襲擊「敘利亞民主軍」的據點，遭到美軍強力反擊，致使數十人死亡，其中包括俄羅斯人。不清楚這些人是俄羅斯正規軍還是雇傭兵。俄方沒有證實相關報導。（王宏彬）【新華社微特稿】