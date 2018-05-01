原標題：蓬佩奧中東行到傳統盟國「拜碼頭」 劍指伊朗



美國新任國務卿邁克·蓬佩奧29日結束對沙烏地阿拉伯訪問，前往下一站以色列。多名美方隨行官員告訴媒體記者，蓬佩奧上任后首次中東行的主要目的是到傳統盟國「拜碼頭」，討論伊朗核問題全面協議、卡達斷交風波和敘利亞危機等熱點議題。

蓬佩奧28日抵達沙特首都利雅得，會見沙特國王薩勒曼，當晚與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼共進晚宴。

蓬佩奧29日與沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾召開聯合新聞發佈會，把矛頭指向沙特在中東的老對手伊朗。蓬佩奧聲稱，伊朗破壞地區穩定，資助恐怖組織，在葉門、敘利亞和黎巴嫩發動代理人戰爭。

蓬佩奧說：「我們將繼續與歐洲盟友一起修改（伊核）協議，但我們如果達不成（新）協議，特朗普總統說他將退出這一協議。」

朱拜爾說，沙特支持美方對伊朗立場，呼籲追加制裁伊朗。

蓬佩奧還在講話中提及幾個小時前沙特南部遭遇的導彈襲擊。葉門反政府什葉派武裝胡塞武裝28日早些時候向沙特南部城市吉讚發射多枚彈道導彈，致使一名平民死亡。胡塞武裝先前多次向沙特境內發射導彈。沙特和美國指認伊朗向胡塞武裝輸送導彈，伊朗予以否認。

美國總統唐納德·特朗普今年1月宣布「最後一次」延長美國涉及伊朗核項目的制裁豁免期，同時要求美國國會和歐洲國家同意修改協議條款、把5月12日定為修改協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出協議。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國就化解伊朗核項目爭議達成全面協議。根據協議，伊朗必須停止高丰度濃縮鈾活動，交出已生產的20%丰度濃縮鈾，接受國際核查等其他條件，將核項目限制在和平利用核能領域。隨後，國際原子能機構負責督查伊朗履行協議情況，多次發佈報告，確認伊朗履行協議。

伊朗外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫先前回應說，如果美方退出伊核協議，伊方「極可能立即」退出，這意味著伊方「將不再受協議中的國際義務所約束，即可以恢復比協議嚴格限制高得多的（鈾）濃縮」。

除伊核協議外，卡達斷交風波、敘利亞危機和葉門衝突也是蓬佩奧此行的日程重點。多名不願公開姓名的美方隨行官員告訴美聯社記者，蓬佩奧向沙特施壓，要求沙特與卡達的爭端「必須結束」。

去年6月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及四國以卡達「支持恐怖主義」和「破壞地區安全」為由，宣布與卡達斷交，繼而對卡達實施禁運封鎖。卡達政府否認四國對它的指認。蓬佩奧的前任雷克斯·蒂勒森與科威特展開多輪外交斡旋未果。

上述美方隨行官員說，蓬佩奧敦促沙特為美國正在敘利亞東北部進行的打擊極端組織「伊斯蘭國」軍事行動「出錢出力」。美方官員先前暗示，如果美軍撤出敘利亞，將把美軍及其支持的地方武裝打下的地盤交給沙特等地區盟國託管。

特朗普上月底宣布美軍將「很快」撤出敘利亞，但後來又改口稱希望讓美軍「相對快地」回家，暗示仍在考慮是否長期在敘利亞保持軍事存在。美國軍方和國務院聲稱，為遏制「伊斯蘭國」死灰復燃，美軍應該保留駐軍。（王宏彬）（新華社專特稿）