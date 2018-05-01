體力恢復快 孩子抗疲勞能力與鐵人三項運動員相當北京新浪網 (2018-05-01 07:07)
原標題：體力恢復快 孩子抗疲勞能力與鐵人三項運動員相當
為人父母，難免會希望孩子早點累倒、睡覺。遺憾的是，歐洲研究人員發現，孩子們天生精力旺盛，與專業級別的耐力運動員一樣不容易感受疲勞，恢復體力甚至比運動員快。
法國克萊蒙費朗大學研究人員召集12名從事鐵人三項、自行車或長跑的國家級男性運動員，與12名平均年齡10歲半的男孩相比較，又招募12名極少從事劇烈運動的男性成年人參與研究。三組人員分別作兩組7秒鐘自行車衝刺騎行，然後連續30秒儘快蹬自行車。運動結束后，研究人員分別記錄他們的心跳和乳酸水平。乳酸是運動副產品，會導致肌肉疲勞。
研究人員發現，孩子們不容易被騎行運動累倒，與專業運動員的疲勞程度相當。他們分析，這或許因為孩子們個頭較小，肌肉離心臟泵出的富含氧氣血液較近，能更有效利用氧氣。孩子額外的能量來自慢肌纖維，而這種肌肉組織收縮較慢，保護孩子免於因過度運動受傷。
研究結果發表於美國《生理學前沿》雜誌。研究項目領頭人塞巴斯蒂安·拉泰爾說：「我們發現，孩子們更多動用有氧新陳代謝，因而在高強度運動中比較不容易感到疲勞。他們也能更快從身體疲勞中恢復，甚至恢復得比受過訓練的成年耐力運動員快，正如他們心率恢復和去除血乳酸更快的能力所展示……這或許解釋為什麼大人早就累壞了，孩子們卻一直玩啊玩。」（袁原）【新華社微特稿】
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenovo A1．lenovo IBM 電腦．lenovo x220i 筆電．Lenovo ThinkPad．羅技 平板電腦．SAMSUNG 平板電腦．平板電腦 HTC 3g．miss 平板電腦．12吋 平板電腦．Lenovo 工作站．Lenovo C460．3m 平板電腦．平板 電腦 鍵盤．thinkcentre lenovo．Lenovo G40-30．Lenovo 獨顯 Win8．Lenovo X230 I5-3230M．Lenovo i3．平板電腦夾．note 平板電腦．Lenovo 皮套．10.1吋 16g 平板電腦．Lenovo IdeaPad Miix．平板 電腦 gps．Lenovo G50-70．Lenovo G500．A3000 lenovo．iPAL 平板電腦．lenovo ideapad B580．平板電腦 P5100
日媒：沉睡數百年富士山若噴發 降灰或致首都圈癱瘓【北京新浪網】
美國科技股普跌 是「這屆互聯網企業」要不行了？【北京新浪網】
媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥【中央社】
國際油價升至3年來高位 誰在背後操縱？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》