原標題：體力恢復快 孩子抗疲勞能力與鐵人三項運動員相當



為人父母，難免會希望孩子早點累倒、睡覺。遺憾的是，歐洲研究人員發現，孩子們天生精力旺盛，與專業級別的耐力運動員一樣不容易感受疲勞，恢復體力甚至比運動員快。

法國克萊蒙費朗大學研究人員召集12名從事鐵人三項、自行車或長跑的國家級男性運動員，與12名平均年齡10歲半的男孩相比較，又招募12名極少從事劇烈運動的男性成年人參與研究。三組人員分別作兩組7秒鐘自行車衝刺騎行，然後連續30秒儘快蹬自行車。運動結束后，研究人員分別記錄他們的心跳和乳酸水平。乳酸是運動副產品，會導致肌肉疲勞。

研究人員發現，孩子們不容易被騎行運動累倒，與專業運動員的疲勞程度相當。他們分析，這或許因為孩子們個頭較小，肌肉離心臟泵出的富含氧氣血液較近，能更有效利用氧氣。孩子額外的能量來自慢肌纖維，而這種肌肉組織收縮較慢，保護孩子免於因過度運動受傷。

研究結果發表於美國《生理學前沿》雜誌。研究項目領頭人塞巴斯蒂安·拉泰爾說：「我們發現，孩子們更多動用有氧新陳代謝，因而在高強度運動中比較不容易感到疲勞。他們也能更快從身體疲勞中恢復，甚至恢復得比受過訓練的成年耐力運動員快，正如他們心率恢復和去除血乳酸更快的能力所展示……這或許解釋為什麼大人早就累壞了，孩子們卻一直玩啊玩。」（袁原）【新華社微特稿】