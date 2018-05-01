原標題：堪稱「一個裡程碑」！沙特石油巨頭任命女高管



全球最大石油企業之一沙特阿美公司29日公佈一份新的管理層名單。頗受外界矚目的是，名單中出現一名女性。按照路透社說法，沙特石油行業先前幾乎從未有女性能夠躋身高管職位，這一進展堪稱「一個裡程碑」。

這名女性是琳恩·萊弗蒂·埃爾森漢斯，美國人，2008年被美國《福布斯》雜誌評為全球最有影響力的女性之一。她曾在英荷殼牌石油公司供職超過28年，後來擔任美國太陽石油公司首席執行官。

沙特去年4月公佈《2030年經濟改革願景》，以推進社會和經濟改革，其中不少措施涉及女性。例如，2017年9月，沙特首次賦予女性以汽車駕駛權，允許女性從次年6月起駕車；2017年10月，沙特政府決定首次對女性開放體育場，女性可從次年起進入沙特3座體育場觀看比賽。

過去，沙特主要機構和大型企業的高管人員中極少包含女性，而這一狀況正逐漸改變。2017年2月，沙特女性接連打破金融界「天花板」，分別是薩拉·蘇海米出任沙特證券交易所主席，這是沙特證交所首次由女性領導；拉尼婭·納沙爾出任沙特最大銀行之一桑巴金融集團公司首席執行官；拉蒂法·薩卜漢出任阿拉伯國民銀行首席財務官。

觀察人士表示，沙特阿美正在推進首次公開募股(IPO)，這對沙特經濟轉型、擺脫對石油依賴至關重要。據美國《華爾街日報》報導，沙特阿美IPO籌得的資金將注入沙特新主權財富基金，用於實現沙特經濟多樣化目標。

沙特阿美公司計劃2018年下半年或2019年上市，出售大約5%股份，據預測有機會創下有史以來最大規模IPO。沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼估算，沙特阿美公司估值超過2萬億美元。（楊舒怡）