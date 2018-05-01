原標題：蓬佩奧再批伊核協議 英法德三國「抱團」力保



美國新任國務卿邁克·蓬佩奧4月29日繼續首次中東行。繼在沙烏地阿拉伯訪問期間把矛頭對準伊朗后，他與以色列總理本雅明·內塔尼亞胡會談時給對方吃「定心丸」，稱美方就伊朗在中東地區「威脅升級」深感擔憂，「這場鬥爭中，美國與以色列站在一起」。

伊朗總統哈桑·魯哈尼同一天與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍通電話，強調伊朗核問題全面協議必須保持「原樣」，協議「及這一框架下其他議題不可談判」。

英法德三國統一立場，「力保」伊核協議不作廢。英國首相府4月29日說，英法德三國一致認為，伊核協議仍然是阻止伊朗獲取核武器的最佳方式。

【劍指伊朗】

蓬佩奧4月29日結束對沙特的訪問前往以色列，與以總理內塔尼亞胡會談近兩小時，談及以色列在中東的老對手伊朗。

「伊朗對以色列及（整個）地區的威脅升級且懷有雄踞中東的野心，這讓我們深感擔憂，」蓬佩奧在會談后舉行的記者會上說，「這場鬥爭中，美國與以色列站在一起。」

蓬佩奧聲稱，包括伊朗導彈、伊方支持敘利亞、黎巴嫩和葉門一些武裝組織在內的「一系列威脅」，都必須納入伊核協議加以應對。

以方指認伊朗支持反以武裝組織、發展遠程導彈，認定伊核協議在阻止伊朗發展核武能力方面「做得不夠」，同時就伊朗在敘利亞內戰中扮演的角色表達擔憂。內塔尼亞胡說：「必須阻止伊朗，必須打消它對核彈的渴求……我們將（與美方）一道致力於此。」他同時歡迎美方承認耶路撒冷為以色列首都並定於5月14日把使館遷移至耶路撒冷。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國就化解伊朗核項目爭議達成全面協議。根據協議，伊朗必須停止高丰度濃縮鈾活動，交出已生產的20%丰度濃縮鈾，接受國際核查等其他條件，將核項目限制在和平利用核能領域。隨後，國際原子能機構負責督查伊朗履行協議情況，多次發佈報告，確認伊朗履行協議。

美國總統唐納德·特朗普今年1月宣布「最後一次」延長美國涉及伊朗核項目的制裁豁免期，同時要求美國國會和歐洲國家同意修改協議條款、把5月12日定為修改協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出協議。

蓬佩奧在記者會上重申，「如果不能修改，他（特朗普）打算退出協議」。

特朗普同一天與內塔尼亞胡通電話，討論伊朗議題。「兩名領導人討論了中東地區面臨的持續威脅和挑戰，」白宮在一份聲明中說，「尤其是伊朗破壞穩定的行為所帶來的問題。」

蓬佩奧先前訪沙特時聲稱，伊朗破壞地區穩定，資助恐怖組織，在葉門、敘利亞和黎巴嫩發動代理人戰爭。沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾說，沙特支持美方對伊朗立場，呼籲追加制裁伊朗。

【力保協議】

美方對伊朗立場獲沙特和以色列支持之際，伊朗總統魯哈尼與法國總統馬克龍通電話一個多小時，強調伊核協議不但對地區和平有建設性作用，而且是西方與伊朗之間信任的基礎，必須「保持原樣」。

伊朗總統辦公室在一份聲明中說，魯哈尼告訴馬克龍，伊朗只會履行現有協議規定的義務，伊核協議「及這一框架下其他議題不可談判」。

魯哈尼同時表達加入對話的意願，希望藉此打消外界對伊朗在中東地區所扮演角色的顧慮。他說：「伊朗準備就確保地區穩定和安全展開談判，特別是在打擊恐怖主義方面。」

法國愛麗舍宮發表聲明，說馬克龍和魯哈尼同意「今後幾周一道努力，保留2015年（達成的核）協議全部內容」。

就威脅退出伊核協議，特朗普正面臨來自歐洲盟友的不小壓力。

英國首相府4月29日說，首相特雷莎·梅與馬克龍、德國總理安格拉·默克爾討論后一致認定，應繼續保有伊核協議，但可作修訂。（閆潔）（新華社專特稿）