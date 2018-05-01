原標題：糾紛升級！菲律賓「永久」禁止赴科威特務工



菲律賓總統羅德里戈·杜特爾特29日說，有關菲律賓人不得赴科威特務工的「臨時禁令」如今改為「永久禁令」。圍繞菲律賓勞工在科威特受虐致死、菲駐科使館人員「解救」菲籍勞工等事件，兩國糾紛持續升級。

【永久禁令】

今年2月，科威特首都科威特城一處住宅的冷櫃內發現一具遺體。死者是這戶人家所雇的一名菲籍女傭，屍檢顯示她曾遭毒打。菲律賓國內輿論頗為憤怒，總統杜特爾特2月晚些時候簽發命令，臨時禁止菲律賓人赴科威特務工。

過去兩個月來，菲律賓與科威特兩國政府就此事展開談判，不少人原本預期這項臨時禁令有望解除。然而，雙方本月鬧出新糾紛，以致科威特政府25日宣布驅逐菲律賓大使、召回駐菲大使，緊張氣氛加劇。

根據幾段流傳於互聯網的視頻，菲律賓駐科威特使館人員「幫助菲籍家政人員逃跑」。菲方隨後證實此事，承認在等不及科方出手的情況下「解救」菲籍勞工。科威特指責菲律賓侵犯本國主權。

就在外界猜測這項臨時禁令是否還能解除時，杜特爾特29日在故鄉達沃市告訴媒體記者：「那項禁令成為永久性。不會再有招募（赴科威特務工人員的）項目，尤其是家政人員。」

科威特政府定於29日開會商議，預計很快會對菲方最新聲明作出回應。

【呼籲「回家」】

杜特爾特上任以來，多次就勞工權益批評科威特，指認菲籍勞工在科威特受虐待或性侵而科政府未妥善處理。據菲律賓外交部長艾倫·彼得·卡耶塔諾介紹，科威特境內超過26萬菲律賓人中，逾65%從事家政服務。

菲律賓駐科威特大使雷納托·維拉28日告訴法新社記者，由於受科威特政府驅逐，他將於5月2日返回菲律賓。

維拉說，科方先前要求他提供參與「解救」菲勞工的使館人員名單，遭他拒絕。菲律賓駐科威特使館的4名菲籍僱員已被科威特方面拘留；另有3名菲外交人員遭科方下達逮捕令。

按路透社說法，菲律賓是勞務輸出大國，海外務工群體向國內匯款是菲律賓經濟的一條「生命線」。大約1000萬菲律賓人在海外務工，占菲律賓人口大約十分之一。沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國等中東國家是菲海外勞工比較集中的地區。

不過，杜特爾特29日呼籲在科威特務工的菲律賓人儘快回國，「回家吧！」「本國經濟形勢相當不錯，我們正需要更多人手」。（楊舒怡）（新華社專特稿）