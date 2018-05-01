原標題：英國內政大臣引咎辭職 特雷莎·梅又損一將



英國內政大臣安伯·拉德4月29日晚突然宣布辭職，緣由與她和前內政大臣、現任首相特雷莎·梅近來反覆致歉的損害加勒比海地區移民權益事件有關。

【引咎請辭】

英國首相府4月29日晚說，特雷莎·梅已接受拉德的辭呈，對她的離職決定「感到遺憾」。

英國《衛報》網站29日下午曝光去年拉德寫給特雷莎·梅的一封信。拉德在信中說，她「有意在今後幾年內，將強制遣返移民人數提高10%」，這「有難度但是可以實現」。

然而拉德25日面對議會一個委員會的說法是，政府在強制遣返非法移民方面沒有設立目標。她的說法引來質疑，媒體此後援引遭泄露的內政部文件，試圖證實內政部對此設有目標。

拉德29日晚致電特雷莎·梅並提交辭呈。她在辭呈中說，「我認為有必要」辭職，「因為我在無意中誤導了」這個議會委員會。拉德說，在議會作證后，她查閱自己辦公室接收過的內政部相關文件，才意識到其中確實提到了目標。

【「疾風危機」】

英國媒體近期報導，根據英國政府2012年出台的更嚴苛遣返非法移民規定，因無法提供有關自身合法居留身份的文書，一些「疾風一代」移民無法享受醫療服務；在租住房屋、就業方面遇到困難；甚至被政府人員告知屬於非法居留的「黑戶」，必須離開英國。

第二次世界大戰後，為填補國內勞動力缺口，英國從位於加勒比海地區的殖民地和後來的英聯邦國家「徵召」移民。運送第一批移民抵英的輪船名為「帝國疾風」號，1948年至1971年之間來到英國的加勒比海地區移民群體，後來就被稱為「疾風一代」。英國國家檔案館的數據顯示，這批移民的數量接近50萬。

特雷莎·梅和拉德近幾周多次向「疾風一代」移民道歉。她們承諾，1973年之前到達英國、來自英聯邦地區的移民，都可獲得英國公民身份；政府將賠償權益受到侵害的移民。

特雷莎·梅26日致信面向加勒比海移民發行的報紙《呼聲》。她在信中寫道：「讓你們失望我深感抱歉……我們必將立即糾正歷史錯誤。」

【「替罪羊」】

工黨籍倫敦市長薩迪克·汗29日批評執政黨保守黨：「發生在『疾風一代』身上的事不是源於政府工作疏漏的錯誤，而是現任政府營造的敵意氛圍導致的後果。」

工黨內政事務發言人黛安娜·阿博特要求特雷莎·梅向議會說明，她對拉德誤導議會是否知情、為何沒有擋住「疾風危機」的發生，並指責特雷莎·梅才是「危機的始作俑者」，要求她說明自己在政府移民政策制定方面扮演的角色。

特雷莎·梅2010年至2016年在戴維·卡梅倫政府擔任內政大臣。自由民主黨內政事務發言人埃德·戴維說，為保護特雷莎·梅，拉德「成了替罪羊」。

希望減少移民人數，是部分英國人2016年就英國是否脫離歐洲聯盟公民投票中選擇「脫歐」的原因之一。美聯社報導，英國保守黨政府希望把每年的凈移民人數控制在10萬人以下，但一直難以實現這一目標。

拉德是特雷莎·梅損失的又一員得力幹將。她現年54歲，是態度鮮明的「留歐」派，曾是保守黨內接任首相的熱門人選之一。去年12月，特雷莎·梅的副手、政府首席大臣兼內閣辦公廳大臣達米安·格林因不雅視頻和性騷擾醜聞辭職。（郭倩）（新華社專特稿）