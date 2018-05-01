交朋友需要投入90小時 成為密友需要200小時北京新浪網 (2018-05-01 07:07)
原標題：交朋友需要投入90小時 成為密友需要200小時
小時候交朋友只要一起玩就行，成年後可沒那麼容易。美國堪薩斯大學研究顯示，成年人交友需要投入寶貴時間，從陌生人變成朋友需要大約90小時，成為密友需要大約200小時。
研究人員分析255名剛搬家不到半年的成年人和112名大學新生，了解他們認識陌生人的過程、相處時間以及後續關係進展。研究人員依據親密程度把人際關係分成4個等級：相識、不經意的朋友、朋友和密友，估算從一個等級升至下一等級需要投入的時間。研究人員在由最新一期《社會與人際關係雜誌》刊載的論文中寫道，兩個陌生人變成不經意的朋友需要大約50小時，變成朋友需要約90小時，成為密友需要約200小時。「共處大約80至100小時后，從不經意的朋友變成朋友的幾率超過50%。」
美國《商業內幕》網站援引論文作者傑弗里·霍爾的話報導，在工作場所相處的時長不關聯親密度，「如果關係只停留在工作中，不容易變成朋友」。霍爾建議，如果想發展友誼，最好在工作場所以外有交集，比如邀請對方去家裡作客。（黃敏）【新華社微特稿】
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