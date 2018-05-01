喀布爾早高峰接連發生兩起爆炸 死傷近50人北京新浪網 (2018-05-01 07:07)
原標題：喀布爾早高峰接連發生兩起爆炸 死傷近50人
阿富汗首都喀布爾4月30日上午接連發生兩起爆炸襲擊，至少21人喪生，包括法新社一名攝影記者和當地媒體5名記者，27人受傷。
第一起摩托車炸彈爆炸大約8時發生在沙什·道拉克街區，鄰近阿富汗國家安全局辦公樓。數分鐘后，位於同一街區的阿富汗住房和城市發展部辦公地點發生第二起爆炸。兩起爆炸正值上班高峰，人們正陸續進入樓內。
阿富汗內政部發言人納吉布·達尼什說，第一起爆炸致死4人、致傷5人，救護車趕到現場，把傷員送往醫院。路透社援引目擊者的話報導，第一起爆炸后不久，記者趕來報導時發生第二起爆炸，多名攝影和攝像記者傷亡。
「第二起爆炸發生在同一區域，」達尼什說，「我們不清楚爆炸的性質，但（與第一起）在同一地點。」
法新社證實，這家通訊社駐喀布爾首席攝影記者沙赫·馬雷在第二起爆炸中喪生；路透社一名攝影記者受輕傷。
阿富汗政府發言人證實，除了馬雷，還有5名當地媒體記者在爆炸中喪生。
極端組織「伊斯蘭國」聲明發動了這兩起爆炸襲擊。另外，阿富汗塔利班4月25日宣布，將針對阿政府和外國軍隊發動年度「春季攻勢」，聲稱已在阿境內實施數起襲擊。（閆潔）【新華社微特稿】
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