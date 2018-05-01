原標題：英國一項研究顯示：部分抗抑鬱葯或關聯痴獃



英國一項研究顯示，長期服用阿米替林和帕羅西汀等部分常見抗膽鹼能類抗抑鬱藥物可能關聯痴獃。研究人員尚未確定二者存在因果關係，建議醫生開藥時謹慎選擇藥物。

這項研究由東英吉利大學主導，以全科醫生為4萬多名65歲以上痴呆症患者和將近28.4萬名沒有痴呆症的患者所寫病歷為素材，查閱這些患者最近20年內的藥方，發現服用抗膽鹼能類抗抑鬱藥物關聯服藥一段時間后確診痴呆症。具體而言，4至20年前開始服用這些葯的患者確診痴呆症的風險比不服用這些葯的同齡人高3個百分點，達13%。

不過，研究人員在由最新一期《英國醫學雜誌》周刊刊載的論文中寫道，沒有確定二者存在因果關係。痴呆症早期癥狀包括抑鬱和尿失禁，因而不排除部分服用抗抑鬱葯患者開始服藥時已處於痴呆症發病早期的可能。但是，二者確實存在「劑量反應」，即服藥劑量越大，確診痴呆症的風險越高。

抗膽鹼能藥物經由阻斷部分神經衝動減輕膀胱、胃、眼等部位肌肉痙攣，以緩解抑鬱或帕金森症癥狀。已知副作用包括導致短期意識模糊和增大摔倒風險。英國《衛報》報導，英國五分之一服用抗抑鬱葯的患者服用抗膽鹼能藥物，以阿米替林較常見。

研究人員建議，服用抗膽鹼能藥物的患者未經諮詢醫生不要擅自停葯。（王鑫方）【新華社微特稿】