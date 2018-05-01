原標題：調查：相貌不佳者收入高於外表迷人的同齡人



英國倫敦政治經濟學院和美國波士頓馬薩諸塞大學一項調查顯示，相貌不佳者收入高於外表迷人的同齡人。心理學家推斷，這或許是因為相貌不佳者通常不追逐新鮮體驗，更專注本職工作，從而容易獲得升遷。

這一縱向研究涉及2萬名美國年輕人。研究人員在研究對象16歲至29歲期間多次評估他們的外貌，分級從「非常不佳」一直到「非常迷人」。綜合考慮研究對象的性別、健康和智力等因素后，研究人員在由最新一期《商業心理學雜誌》刊載的報告中寫道，總體而言，性格外向、認真負責、不易神經質的研究對象收入較高。另外，相貌「非常不佳」的研究對象收入通常高於相貌「不佳」者，甚至高於某些相貌「平平」、「迷人」和「非常迷人」的研究對象。

就這一研究結果，沒有參與研究的英國心理學家亞歷克斯·弗里德拉在英國心理學協會刊物《研究摘要》上發表評論說，出現這一關聯的原因可能在於「經驗開放性」，相貌「非常不佳」者經驗開放性較低，不會對多樣事物有好奇心，而是更專注本職工作。（黃敏）【新華社微特稿】