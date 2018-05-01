來源：南方都市報

4月24日晚，深圳警方打掉一個銷售假冒品牌化妝品的犯罪團伙，該團伙隱藏於深圳龍崗一出租房內。警方發現整個三居室的住宅都被用來當做倉庫，每個房間都放著不同種類的化妝品，客廳則放著打包快遞所需要的包裝紙盒。

經清點，這些假冒化妝品包括腮紅、眼影、噴霧、防晒霜、眉粉、遮瑕膏等多個種類，假冒資生堂、悅詩風吟、伊蒂之屋等知名品牌，共計20餘箱。有某知名化妝品牌權利人代理人當場查驗，確認現場查獲的化妝品均為假貨。

這些假化妝品銷售渠道均為網路電商，包括淘寶在內的網購平台。民警在現場發現，有多台電腦在進行交易，其中名為「DS香港代購」的淘寶店鋪竟有三個皇冠，另外一個名為「小黑日韓美膚代購」的店鋪也有一個皇冠。

警方介紹，近期，阿里巴巴專業團隊主動向警方推送一條涉假線索，稱深圳原關外某出租房內疑似銷售假冒化妝品。警方經偵查發現線索屬實，隨即立案調查。與此同時，品牌權利人對該化妝品進行鑒定，確認為假貨。更多新聞請關注南方都市報（nddaily）。