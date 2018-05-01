售假淘寶皇冠店被曝光 查獲大批假冒名牌化妝品北京新浪網 (2018-05-01 06:46)
來源：南方都市報
4月24日晚，深圳警方打掉一個銷售假冒品牌化妝品的犯罪團伙，該團伙隱藏於深圳龍崗一出租房內。警方發現整個三居室的住宅都被用來當做倉庫，每個房間都放著不同種類的化妝品，客廳則放著打包快遞所需要的包裝紙盒。
經清點，這些假冒化妝品包括腮紅、眼影、噴霧、防晒霜、眉粉、遮瑕膏等多個種類，假冒資生堂、悅詩風吟、伊蒂之屋等知名品牌，共計20餘箱。有某知名化妝品牌權利人代理人當場查驗，確認現場查獲的化妝品均為假貨。
這些假化妝品銷售渠道均為網路電商，包括淘寶在內的網購平台。民警在現場發現，有多台電腦在進行交易，其中名為「DS香港代購」的淘寶店鋪竟有三個皇冠，另外一個名為「小黑日韓美膚代購」的店鋪也有一個皇冠。
警方介紹，近期，阿里巴巴專業團隊主動向警方推送一條涉假線索，稱深圳原關外某出租房內疑似銷售假冒化妝品。警方經偵查發現線索屬實，隨即立案調查。與此同時，品牌權利人對該化妝品進行鑒定，確認為假貨。更多新聞請關注南方都市報（nddaily）。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 《COACH》織布 / 收納 / 肩背旅行袋(亮黃 24862-BCG)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.50克拉F/VS2完美車工求婚鑽戒
- 《COACH》防刮 / 側肩 / 斜肩 / 多功能包(灰色)71286-STL
- COACH SAFFIANO 卡片手掛式中夾(黑)
- 點睛品 Charme 幸運四葉草轉運串珠
- Reebok DROP RAD閃耀時尚腕錶-粉紅
- BARONECE 時尚色系嚴選品質皮革皮帶_咖啡色(616006)
- Vivienne westwood 光學眼鏡 (VW06806)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 頂級完美H＆A車工 求婚
- 【agnes b.】自由國度三眼計時腕錶-藍x銀/38mm(V654-KP30B
《戰神4》奎爺喜歡說「BOY」 連聽一小時要被洗腦【北京新浪網】
《驚奇隊長》片場照泄露 女神與局長聯手大戰外星人【北京新浪網】
《海賊王》路飛賞金達15億！已知最高賞金，第五位皇帝【北京新浪網】
《食戟之靈》漫畫261話圖透 繪里奈令評委瞬間被爆衣【北京新浪網】
特斯拉的黑色四月：產能瓶頸與現金流危機【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》