來源：南方都市報

4月29日，自稱是滴滴投資人的張桓發文稱，4月28日晚上10點多，自己「被滴滴司機打得左眼軟組織塌陷」。滴滴作出緊急回應，稱將墊付全部醫療費用，同時全力配合警方調查處理。

據張桓描述，4月28日晚間打車，等了20多分鐘滴滴快車還沒到，打電話過去問，對方說拉錯了人，讓張桓等一下他回來，而張桓要求取消再叫第二部車。不過，雙方疑似未能就取消訂單達成協商，張桓稱司機就是不取消訂單，讓他無法叫第二部車。隨後，那部車趕到，司機揮拳打在了他左眼角。

而據滴滴公佈的雙方衝突的具體細節稱：該訂單生成自4月28日21：50，司機接錯人後，司乘雙方在21：53至22：01曾有五次電話聯繫。在最後一次錄音當中，司機稱：「我給你取消訂單吧，不收你費用」，乘客表示要舉報司機，並帶有侮辱性詞語，衝突升級。司機在線投訴乘客醉酒對其辱罵。

對此，張桓回應媒體稱，是有過口角，但確是司機先動手，滴滴公佈的細節不全，混淆視聽，要求滴滴把整段對話播放出來。

南都記者 蘇海倫 實習生 陳蓓蕾