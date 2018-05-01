來源：南方都市報

南都訊 記者劉嫚 近日，全國法院第五次網路安全和信息化工作會議在河北石家莊召開，最高人民法院院長周強在會上指出，要充分利用我國移動互聯網普及應用的先發優勢，建設全球領先的移動電子訴訟體系，推進訴訟服務的轉型升級、司法公開的持續深入、電子訴訟的創新發展。

要探索研發案件模擬訴訟

周強要求，法院要通過信息化手段不斷提高訴訟服務水平，為群眾提供線上線下結合、形式多樣、方便快捷的司法服務，探索研發案件模擬訴訟、勝訴敗訴因素分析、訴訟風險提示、訴訟結果預判等深層次訴訟服務產品，更好滿足人民群眾日益增長的多元司法需求。要持續擴大庭審直播、文書上網、審判流程及各類司法信息公開範圍，加大司法公開平台建設和整合力度。

同時，要總結推廣浙江寧波、廣東廣州等地移動電子訴訟經驗，不斷深化完善，解決目前電子訴訟水平整體偏低的問題，充分利用我國移動互聯網普及應用的先發優勢，建設全球領先的移動電子訴訟體系，推動訴訟服務的轉型升級、司法公開的持續深入、電子訴訟的創新發展。

在推進現代科技與司法規律深度融合方面，周強提出，要構建智慧法院審判運行新模式。要選准突破口，突出重點，著力推進審判智能化。要推動規則重塑和流程重塑，實現線上線下審判資源充分結合，構建更加符合司法規律和網路規律的司法流程和審判機制，努力探索具有中國特色、引領時代潮流的審判運行新模式。

「信息化人才跟不上智慧法院建設」

智慧法院評估報告顯示，全國法院共有信息化人才7200餘人。周強對此表示，這與法院信息化人才隊伍建設意見的要求差距很大，特別是中級、基層法院很難留住人才，信息化人才隊伍建設已經跟不上智慧法院建設步伐。

為此，周強提出，接下來要研究制定法院網路安全和信息化領域人才發展整體規劃，推動人才發展體制機制改革。各級法院要加強研究分析，結合智慧法院建設實際，建立更加開放的人才引進機制，著力解決信息化人才的待遇和發展問題，培養造就一批高素質信息化人才，為智慧法院建設提供堅實的人才保障。

要做好保障，加強監督

智慧法院建設中，財政預算和專項資金支持必不可少。

「從目前情況看，全國各級法院都不同程度存在信息化資金支持不能滿足智慧法院建設需求的問題。」周強表示，要加強財政政策研究，積極向當地黨委政府、政法委請示彙報，將智慧法院建設納入當地經濟發展戰略規劃，加大財政預算向信息化建設傾斜力度和調劑力度。積極協調財政等部門，努力爭取中央政法轉移資金和專項資金支持，為智慧法院建設提供有力資金保障。要加強信息化建設招標採購政策研究。

此外，周強提出，各有關部門要通力配合、提前謀划、加快流程，確保信息化項目招標採購在合法合規的前提下順利開展，確保建設項目順利實施。要探索採用社會資本合作模式，創新信息化投融資機制，為法院信息化建設提供多元化的資金支持，推動智慧法院全面建設、可持續發展。

值得關注的是，周強還特別提出，要加強監督，杜絕排斥應用等現象。應充分利用信網路全程留痕、網路行為可備查可追溯的特點，推動審判管理實現網上處理，杜絕暗箱操作空間。還要積極探索運用信息化手段，解決司法改革深入推進中出現的院庭長分案「挑肥揀瘦」、放權之後監管難以及績效考核透明度不高、規則不合理等問題。對於找各種理由、各種藉口不願使用信息系統的問題，要挖掘深層次原因，有針對性採取措施，切實提高應用水平。