與高管有衝突 WhatsApp聯創簡·庫姆將離開Faceobok北京新浪網 (2018-05-01 06:41)
新浪科技訊 日期:5月1日早間消息，據《華盛頓郵報》網站報導，通信服務WhatsApp聯合創始人簡·庫姆（Jan Koum）將從WhatsApp母公司Faceobok離職。
《華盛頓郵報》援引匿名消息人士的言論稱，庫姆之所以選擇離開Faceobok，是因為他與該公司高管在WhatsApp發展策略的問題上發生了衝突。Faceobok試圖使用WhatsApp的個人數據，並弱化其加密性。
庫姆與布萊恩·阿克頓（Brian Acton）在2017年聯合創立了WhatsApp，並於2014年以190多億美元的價格將其出售給了Faceobok，阿克頓則已在2017年離開Faceobok。據《華盛頓郵報》報導，庫姆計劃退出Faceobok董事會，但離職的具體時間尚屬未知。報導刊出后，庫姆在Faceobok上發帖證實他將離職。
消息傳出以後，Faceobok股價在美股市場周一盤后的交易中平走，此前其股價在常規交易中收盤下跌不到1%，報172美元。過去三個月里Faceobok股價已累計下跌8%，相比之下同期標普500指數下跌5.4%。（唐風）
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