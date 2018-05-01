來源：南方都市報

4月29日，「國資委新聞中心」官微宣布一個重磅消息：由「中國通號」研發的全球首套時速350公里高鐵自動駕駛系統（C3+ATO）順利完成實驗室測試，即將進入現場試驗，標誌著我國高鐵自動駕駛技術取得重大突破——— 高鐵的自動駕駛時代到來了！

高鐵列車運行控制系統的核心技術，此前被德國、法國、日本等少數國家壟斷。為了實現突破，「中國通號」在北京建設了全球模擬規模最大的軌道交通列控系統綜合實驗室。積累的案例庫超過34000個，超過國外企業總和。經過多年努力，「中國通號」終於實現了技術突破，並建立了自己的「列車運行控制技術標準（CTCS）」，徹底擺脫了對國外技術的依賴。

在「中國通號」自主化民族通信信號技術的助推下，我國城際鐵路、地鐵、中低速磁懸浮、貨運場站等軌道交通全面進入自動駕駛時代，標誌著中國軌道交通自動控制技術已經走在全球前列。在城際列車領域，「中國通號」已在廣東莞惠城際成功打造了全球首條時速200公里自動駕駛鐵路，將於年底全線貫通。

首條「自動駕駛」的高鐵線路會出現在哪裡？京張高鐵將於2019年全線開通，成為中國首條「智能鐵路」，所使用智能動車組將於2018年底完成樣車試製組裝，2019年上半年完成調試及試驗驗證。京張高鐵將實現一證通行、刷臉進站。沿線高鐵站內將配備各種智能機器人，像隨行小秘書一樣為你服務，既能幫你運行李，也能為你導航。

京張高鐵是復興號列車的智能升級版，在世界上首次實現了時速350公里的自動駕駛。從北京北到張家口南，200多公里只要50多分鐘就可以到達。途經清河站、長城站等。