伊朗伊斯蘭革命衛隊說決不放棄發展彈道導彈北京新浪網 (2018-05-01 06:06)
原標題：伊朗伊斯蘭革命衛隊說決不放棄發展彈道導彈
新華社德黑蘭４月３０日電 據伊朗塔斯尼姆通訊社４月３０日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令海珊·薩拉米當天表示，伊朗決不會放棄發展彈道導彈。
薩拉米強調，伊朗導彈是防衛性質的，是對敵人的主要「威懾力量」。他表示，伊朗發展彈道導彈符合國際法，相關反伊言論毫無道理。
法國總統馬克龍近日訪美時表示，他與美國總統特朗普討論了未來可能針對伊朗制定一項「新協議」，該協議除現有伊核協議內容外，還需確保伊朗在２０２５年後不發展核力量、不研發彈道導彈，並阻止伊朗在中東地區擴大影響力。
今年１月，特朗普宣布最後一次延長美國對伊核問題的制裁豁免期，將５月１２日定為修改伊核協議的最後期限，並揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。特朗普要求歐盟和美國國會同意修改伊核協議，增加限制伊朗發展彈道導彈等內容。
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