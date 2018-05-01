阿巴斯重申不接受美國作為巴以和平進程單獨調解方北京新浪網 (2018-05-01 06:09)
原標題：阿巴斯重申不接受美國作為巴以和平進程單獨調解方
新華社拉姆安拉４月３０日電（記者楊媛媛 趙悅）巴勒斯坦總統阿巴斯４月３０日重申，巴方不接受美國作為巴以和平進程的單獨調解方。
阿巴斯當天在約旦河西岸城市拉姆安拉召開的巴勒斯坦全國委員會會議開幕式上表示，巴方不會接受美國所謂的中東和平進程「世紀協議」，因為它將耶路撒冷問題、巴勒斯坦難民問題和猶太人定居點問題排除在談判之外。
阿巴斯說，如果美國想要做點什麼，那就應支持「兩國方案」，支持東耶路撒冷是獨立巴勒斯坦國的首都。
２０１７年１２月６日，美國總統特朗普宣布美國承認耶路撒冷為以色列首都，引發巴勒斯坦方面強烈不滿。巴方多次表示不再接受美國作為巴以和平進程的單獨調解方。
巴勒斯坦解放組織（巴解組織）最高權力機構——巴勒斯坦全國委員會會議３０日晚在拉姆安拉召開，會議為期４天，將選舉產生巴解組織新領導層。
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