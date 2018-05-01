新浪科技訊 日期:5月1日消息，隨著4月份結束，堅定看好比特幣的投資者終於鬆了一口氣。

在整個4月份，全球最大的加密貨幣比特幣累計上漲36%，創出去年12月份以來的最大月度漲幅，令比特幣的支持者對前景感到樂觀。比特幣去年12月曾飈升至接近20000美元，但之後迅速下跌，1月份一度跌至5922美元的低點。

Evercore ISI駐紐約的技術分析負責人Rich Ross表示：「修復過程已經慢慢開始了，但還是相當脆弱。」

Ross表示，比特幣在很大程度上受心理因素驅動，其突破四個月下行趨勢並收復50日均線將成為其走勢修復過程的一部分。

「如果出現這種幅度達到65%、66%的下跌，但技術面仍然處於上升趨勢，肯定會吸引一些興趣，」Ross說，「這個故事並沒有改變，改變的只有價格。」

納稅相關的拋售結束，以及與監管相關的消息越來越少，都令加密貨幣市場受益，而華爾街也釋放出對這個資產類別興趣增加的信號。

Miller Value Partners駐巴爾的摩的投資組合經理John Spallanzani說，「比特幣在這個報稅季后反彈走勢的真正考驗將是是否能持續回升到10，000美元以上，這是多頭需要奪回的關鍵點位。」