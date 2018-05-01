《守望先鋒》秩序之光重做進度

目前炮台射出炮彈後會沿一條直線無限移動（類似法拉的火箭），移動速度不會很快，並且敵方玩家可以看見它們飛過來，但它們不能在空中被擊毀，不過現在仍在測試階段。她的炮台最大數量降低至3個，增加了傷害和減速效果。炮台目前擁有30點血量，這一數值也有可能在之後發生變化。

《守望先鋒》秩序之光重做進度

另外，她的主武器攻擊不再自動追蹤，但是有著更遠的射程和更寬的直徑。它仍然會有增傷的效果，但輸出會從30/60/120改為65/130/195。傷害升級所需的時間變為2秒。有趣的是，主武器在攻擊護盾時不會消耗彈藥而是增加彈藥。

而她的副武器依舊是充能拋射體，不過也有了一些改動。最大充能時間從2秒降低至1秒，射速從10m/s增加到30m/s。子彈擊中敵人後不再刺穿，而是會在撞到敵人或環境時造成範圍傷害，當前的傷害數值為130左右。

《守望先鋒》秩序之光重做進度

除了秩序之光將會重做外，托比昂在此之後也將進入重做計劃中，大家敬請期待吧。