人氣爆表！LPL春季季後賽觀眾峰值約9500萬人北京新浪網 (2018-05-01 04:00)
LPL春季季後賽全程共約36小時的總直播時間，來自8個平台的觀眾總觀看時長約為1.12億小時，平均觀眾數量約為3.16千萬人，通過Twitch觀看這次LPL春決直播的觀眾約57.8萬人。
8大平台最多觀眾的時候，總觀眾人數高達95 280 181 ，真實的四捨五入就是一個億！峰值毫無疑問是出現在總決賽的對決中，時間約為日期:晚7點45分。人氣第二、三則為兩場半決賽，同樣是非常爆表的數據。
縱觀整個春季賽的觀看數據，峰值來自iG對RNG第八周第六天的對決，當時的觀眾人數也有40 191 584。
作為對比，我們可以看2017年春季季後賽的時候的數據，觀眾峰值僅為18 430 702。僅一年時間，這個數字就完成了成倍的增長。
幾年前，我們可能覺得LPL只是一群人的狂歡；而現在，春季總決賽峰值近一億的觀看人數讓我們知道，LPL不僅是一場場比賽，它早已漸漸融入我們的日常生活，成為了一種文化和信仰。
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