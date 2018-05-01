魔獸技能新增GCD引玩家不滿 官方:暫不改動北京新浪網 (2018-05-01 04:11)
這一改動立刻引起了玩家的強烈不滿，玩家紛紛表示GCD的改動會十分影響整體戰鬥的節奏。
在暴雪的問答環節中，《魔獸世界》總監Ion Hazzikostas表示，很感謝能收到了這麼多玩家的意見，例如有獵人玩家希望脫離不要有GCD，戰士玩家希望英勇飛躍、浴血奮戰不要有GCD，等等等等。而事實上，絕大多數技能都不會改變。
IonHazzikostas稱，製作團隊十分考慮玩家的意見，隨後我們將對GCD的問題再做重新的細緻研究，以便對戰鬥和節奏感進行改進，也讓遊戲的平衡性更加完善。
《魔獸世界》新資料片「爭霸艾澤拉斯」將於8月14日正式開服，敬請期待。
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