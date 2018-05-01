《伊蘇6：納比斯汀的方舟》於2015年4月29登陸Steam平台，明天正好是3周年紀念日，所以XSEED Gmaes特此祝賀，不過喜中不足的是，目前該遊戲在Steam上尚未有打折的跡象，也沒有公佈將會打折的消息。

《伊蘇6：納比斯汀的方舟》為PC獨佔，該作在原作基礎上重製了遊戲畫面，並可以支持手柄操控，還新增了「災變模式」。