【大成報記者王繪甄/臺南報導】國立臺南大學親善大使團於4月29日受邀擔任「2018鄭成功祭典暨開臺357週年系列活動」接待大使，以及「2018鄭成功文物館常設展」開幕剪綵接待，不僅協助儀式順利進行，也為莊嚴儀典中增添典雅氣氛。此次祭典由臺南市代理市長李孟諺擔任主祭官、金門縣副縣長吳成典擔任陪祭官，與祭官則有分別為來自日本平戶市長黑田成彥、日本長崎縣議員西川克己、平戶市議會議長太久保堅太，以及多位民意代表和海內外宗親會代表。祭典儀式由代理市長李孟諺帶領依循上香、獻花、獻果，南大親善大使穿著一襲朱紅色復古旗袍穿梭於活動中更顯熱情與朝氣，每位親善大使笑容可掬及親切專業的服務，令在場來賓稱讚不已，為本次祭典與開幕式增添亮點。南大黃宗顯校長表示，感謝臺南市政府對於南大親善大使團的肯定，期許每位南大人要珍惜每一次服務學習的機會，也期盼每位南大人積極參與公共服務，展現親切形象與專業能力兼具的服務，透過服務學習為社會帶來進步與溫情。