新華社倫敦４月３０日電（記者鄧茜）倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數４月３０日報收於７５０９．３０點，比前一交易日上漲７．０９點，漲幅為０．０９％。歐洲三大股指當天均以上漲報收。

個股方面，當天倫敦股市成分股中零售類個股領漲，位於漲幅前五位的個股分別為：森寶利超市集團股價上漲１４．５３％，廣告傳媒巨頭ＷＰＰ股價上漲８．６２％，安托法加斯塔股價上漲１．９３％，培生集團股價上漲１．４１％，電視運營商ＩＴＶ股價上漲１．３７％。

當天倫敦股市成分股中大宗商品股領跌，位於跌幅前五位的個股分別為：嘉能可股價下跌４．９６％，軟體和信息服務商微聚國際股價下跌１．６５％，可口可樂希臘瓶裝公司股價下跌１．４１％，英國耆衛保險公司股價下跌１．２２％，房地產商泰勒溫佩股價下跌１．１６％。

歐洲其他兩大主要股指方面，法國巴黎股市ＣＡＣ４０指數報收於５５２０．５０點，比前一交易日上漲３７．３１點，漲幅為０．６８％；德國法蘭克福股市ＤＡＸ指數報收於１２６１２．１１點，比前一交易日上漲３１．２４點，漲幅為０．２５％。