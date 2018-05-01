原標題：網約車新考驗：燒錢非良藥，資質是痛點

美團打車登陸上海引發的網約車市場動蕩遠未結束。4月28日，新京報記者打開美團APP的打車功能，「久等了，北京，美團打車即將登陸」幾個大字停留在屏幕上。這幾個字背後，隱藏著一場網約車市場的攻防大戰，一邊是新進入的美團，一邊是目前的網約車老大滴滴。

如此一來，網約車市場在補貼大戰後形成的短暫平靜被打破，而且在動蕩中還伴隨著市場格局的顛覆、博弈和重構。其間，網約車企業既要應對同行的競爭，又要面對監管部門對資質及合規性的嚴管。

廈門市交通局日前下發通知：5月1日起，所有網約車平台、車輛和駕駛員，未取得網約車運營資質之前，不得從事網約車經營活動。無獨有偶，近日上海、成都、廣州、南京等地也都加強網約車監管，資質成為網約車繞不開的問題。

燒錢不再是搶市場的殺手鐧

3月21日，美團打車登陸上海，提供計程車及快車兩種服務。這是繼南京首站之後，美團打車向全國市場布局的第一步。

以團購和外賣起家的美團進入網約車市場，靠燒錢從滴滴手裡搶市場似乎是規定動作。

與當年滴滴和快的網約車大戰競爭相同，美團打車登陸上海對乘客優惠力度加碼。上海用戶宋女士介紹，「路程大約4公里，美團打車APP顯示，總費用為20.23元，前三單每單補貼14元，乘客只需支付6.23元即可。同樣距離，滴滴快車需要19.8元，優惠1元之後，實際需支付18.8元。」

據美團打車對外公佈數據，其在上海上線不到20個小時，訂單量即突破10萬單；登陸上海第二天，日完成訂單量超25萬單，比頭一天增長超66%。兩天后，日完成單量迅速突破30萬。3月24日，美團點評CEO王興在公開場合透露，美團打車業務已經在所進入的城市拿到1/3的市場份額。

儘管美團打車尚未在北京開城，但美團已經做好了補貼的準備。新京報記者使用美團APP打車功能，已經獲得了三張無門檻優惠券，每張面額13元，共計39元。

4月20日，人民日報針對美滴燒錢搶市場發表評論文章，文章稱，一味燒錢未必能順利搶下市場份額。在移動互聯網競爭進入下半場之後，燒錢戰術越來越呈現邊際遞減效應，這已成為行業共識。出行是一項高度私密化的日常活動，在消費升級面前，人身與財產安全、隱私保護、支付風險等綜合賬比經濟賬更重要，這才是真正的競爭藍海，才是企業應該付諸心血的用武之地。

有分析認為，無論是美團涉足打車，還是滴滴做外賣，業務鋪開的初期，採用的手段必然是價格戰與補貼戰。

「企業剛入局進行補貼是市場行為，但這種情況必然難以維繫。哪怕沒有任何的政策監管，一兩個月後補貼就會恢復到正常狀態，參與活動的網約車也會隨之減少，這是市場的自我淘汰機制。」資深互聯網觀察家丁道師表示。

資質是網約車繞不開的問題

美團打車進入上海也令網約車資質擺上檯面。

事實上，一些網約車平台實際運營城市的數量多於獲得經營許可證的城市數。截至目前，首汽約車業務覆蓋全國59個城市，其中在45個城市取得了線下資質；曹操專車在全國20多個城市運營，但取得經營許可證城市數少於15個。易到在全國獲得42張網約車牌照，但在全國超過190個城市開展業務。神州專車已獲得50張網約車牌照，在全國超過60個城市運營。滴滴在全國超過300多個城市開展業務，其獲得經營許可證城市數尚不得而知。

近期，全國多個地方加大了對網約車資質的監管。4月17日，浙江省道路運輸管理局會同全省11個地市運管部門相關負責人共同約談滴滴出行，要求其在相關城市辦理從事網約車業務的相關資質。

4月19日，南京交通局和交管局通告：4月21日起，南京相關部門將暫停辦理新增網約車的許可事項，南京成為全國首個對網約車進行數量管控的城市。按照南京市網約車管理辦法，要想取得網約車經營資格，駕駛員必須有網約車駕駛員資格證，車輛必須有運營證，其所在的網約車平台也必須有經營許可證。這也是全國大部分城市對於網約車管理的要求。

與此同時，交通部官方微信也多次發文討論網約車監管。文章指出，滴滴、美團、攜程、高德等一批互聯網企業進入交通運輸行業，推動「互聯網+」交通運輸發展。但最近網約車行業在部分城市再度開始了燒錢大戰，提供高額的補貼，不管車輛、駕駛員有無運輸資質，甚至「馬甲車」也上了平台，運輸服務體驗不斷下降。這需要執法部門依法監管，督促企業依法合規經營，規範發展。

互聯網分析師季城認為，對資質的監管一定程度上使網約車競爭降溫，未來網約車的競爭更要側重運營的優化，網約車司機資質的考取，以及相關培訓需要投入更多精力。

合規性「緊箍咒」越來越緊

2012年伊始的網約車大戰，改變了人們的出行方式，同樣無序競爭也令行業亂象叢生，交管部門及時跟進出台了相關管理辦法。2016年11月，備受關注的《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》施行。

根據上述辦法，網約車司機應當取得相應准駕車型機動車駕駛證並有3年以上駕齡，無交通肇事犯罪、危險駕駛犯罪記錄，無吸毒記錄，無飲酒後駕駛記錄和暴力犯罪記錄，最近連續3個記分周期內沒有記滿12分記錄。辦法明確，網約車平台應當記錄駕駛員、約車人在其服務平台發佈的信息內容等數據並備份。

此外，各地方也出台當地的監管細則，北上廣同一天公佈了網約車細則。三地均對網約車駕駛員戶籍有要求，其中北京和上海要求本地戶籍，廣州要求網約車駕駛員須具有本市戶籍或者已在本市辦理居住證，並且北上廣均限制車輛的註冊登記地為本地。

近期以來，網約車合規性監管越來越嚴。美團打車登陸上海次日，上海市交通委員會發佈消息稱，上海市交通執法人員在虹橋樞紐T1航站樓例行檢查時，查獲一輛美團「馬甲車」，該車的車牌信息、駕駛員姓名、手機號等均與實際不符。美團方面對此回應稱，將加強平台註冊信息審核。

上海交管部門表示，美團、滴滴等網約車平台的競爭亂象已經嚴重擾亂了出租汽車市場營運秩序。為此上海將開展一場為期至少半個月的網約車專項整治行動，加大對包括滴滴、美團、神州在內的各大網約車平台非法客運行為的查處力度。

上海之外，成都、南京等地也加強了網約車監管。4月初，新京報記者在成都網約車司機社交群組中發現，不少網約車司機表示，「最近成都在查網約車，最近查得嚴，今天接二連三有同行被扣車了。」4月13日，南京美團告訴新京報記者，「南京交管部門要求網約車司機要考試，我也正在準備考試。」

2017年底，國家發改委價格監督檢查與反壟斷局朱忠良表示，一些地方對網約車的車輛、駕駛員、網約車平台的准入條件進行了過於嚴格的限制，可能導致大部分車輛退出這個市場。業內人士指出，一些城市的政策過於嚴格，一些網約車企業可能由於不符合要求而在灰色地帶遊走。

東南大學交通法治與發展研究中心執行主任顧大松認為，網約車新政出台後，在地方落實改革措施時對市場化導向原則的堅持、實施相關許可時「簡政放權」的力度以及網約順風車的合作治理及新能源計程車的推廣方面，仍然有待觀察。

■ 科技i說

網約車商戰需要制衡

2012年的網約車商戰，很多人記憶猶新。滴滴、快的、優步中國等玩家攪動著中國共享出行市場。隨著滴滴陸續合併快的與優步中國，網約車市場已有沉寂多時。

2017年底，美團打車七城出擊喚醒了平靜已久的網約車市場，但滴滴的對手遠不止美團，高德、攜程高調入局，易到、嘀嗒等紛紛加碼，新的「網約車大戰」一觸即發。

網約車玩家2017年都在暗自布局：首汽約車在青島等地試點計程車網約業務；嘀嗒從一個拼車平台，升級為計程車、順風車兼具的移動出行平台。

網約車「輕資產，重運營」的特點是各玩家所看重的，這也是一些業內人士看好美團入局打車的原因。但網約車新政出台後，各企業不得不面臨運營資質問題，一些玩家遊走在灰色地帶不是長久之計。

網約車未來將何去何從？正如一些分析所言，這需要由市場來調節。但以目前的市場情況，未來網約車競爭必然更加激烈，各大資本也不會輕易放過，「出行教父」蔚來汽車CEO李斌答應加入嘀嗒出行擔任董事長也是一大信號。

當資質問題解決之後，網約車商戰需要大資本加入，需要勢均力敵的資本來競爭，中小玩家依然可以生存。

新京報記者 陳維城