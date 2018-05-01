原標題：「老人被吵死」是噪音污染悲劇註腳

■ 來論

面對噪音污染的特徵，或許更需要的，還是我們每一個人推己及人的道德自律。

據報導，北京海淀區的連先生安裝防盜門時，噪音吵醒了正在睡覺的鄰居李某。一個小時后，李某意外死亡。李某家屬將連先生、兩名安裝工人及防盜門生產廠家訴至法院，認為是噪音造成了李某的死亡，索賠129萬多元。一審法院認為噪音和死亡沒有因果關係，沒有支持其訴求。記者4月30日從北京一中院獲悉，法院終審維持原判。

據了解，李某是老人，事發前患有冠心病。而雜訊會誘發冠心病。連先生安裝防盜門時，正值一個周六下午1點左右，所以被告就違反了《環境雜訊污染防治法》等法律規章中有關裝修時間的規定。

但是，法院終審判決噪音和死亡沒有因果關係，這也符合法律規定，沒有問題。因為，連先生等三人雖然違反相關法律規定進行裝修，但他們不知道李某生前患有冠心病，正如北京一中院認為，裝修噪音在通常情形下並不會造成致人死亡的損害後果。法院判決要以事實為依據，以法律為準繩。從法律上來說，無法證實李某的死就是裝修噪音所致，所以對於李某家屬的索賠，法院並沒有予以支持。

而法院考慮到李某死亡，其家人遭受了一定的經濟損失，認為根據案件的實際情況，應當由雙方分擔該損失為宜，一審判決連先生、邢某和楊某補償李某家屬喪葬費用、救護費用共計1.8萬多元。法院的這一判決，也就既不失公平公正，又具有人性化。

這個案子，或許也是噪音污染的一個生動的悲劇註腳。現實生活中，噪音投訴率相對較低。而噪音污染有瞬時性、局部性、分散性很強等特點，造成很難取證。像李某之死，就算與裝修噪音有關聯，從法律上也難以認定。

面對噪音污染的特徵，或許更需要的，還是我們每一個人推己及人的道德自律。

□戴先任（職員）