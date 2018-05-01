原標題：快遞要快，包裝「瘦身變綠」更需加快

快遞雖然給生活帶來便捷，但其對環境的影響也飽受詬病。

據報導，《快遞暫行條例》於5月1日起在全國範圍內正式施行。這一新規對快遞包裝提出了要求，鼓勵使用可降解、可利用的環保包裝材料，鼓勵企業回收包裝材料，以實現包裝材料的減量……記者連日來調查發現，在缺少細緻的行業操作標準和監管下，快遞包裝的「瘦身變綠」面臨諸多難點。

讓快遞「瘦身變綠」已經引起了人們的重視。畢竟，快遞雖然給人們的生活帶來了便捷，但由此引發的浪費和對環境的影響也飽受詬病。

讓快遞「瘦身變綠」不乏法律的約束。比如，《快遞暫行條例》提出，「國家鼓勵經營快遞業務的企業和寄件人使用可降解、可重複利用的環保包裝材料，鼓勵經營快遞業務的企業採取措施回收快件包裝材料，實現包裝材料的減量化利用和再利用」。而《快遞封裝用品》新國標更首次明確「快遞包裝袋宜採用生物降解塑料」。

但據中國快遞協會相關人士表示，讓快遞包裝真正「瘦身變綠」還存在諸多問題：一是商家過度包裝的問題；二是環保意識淡薄；三是行業標準欠缺；四是政府監管不明確；五是環保材料成本偏高，推進難；六是再循環問題，包裝回收成本無法覆蓋。

以環保意識淡薄淡漠為例，一方面於商家而言，不惜成本「包裝」可謂「用心」，而基本上就是用料多、包得嚴，能包幾層就包幾層，而對於「什麼是綠色包裝？長什麼樣？」一些商家並不知情；另一方面於消費者而言，外包裝塑膠袋、紙箱、填充物、商品自帶包裝「一扔了之」，殊不知不養成生活垃圾分類的習慣，給環境帶來的影響是很大的。

隨著網購的發展，我國已經成為名副其實的世界第一快遞大國。可以說，綠色化已經成為快遞業急需解決的問題。法規的完備、監管的努力是一方面，商家的支持、消費者的積极參與等，其實也不容缺位。有時候，可以循環利用的包裝，就不妨循環利用起來。

□楊玉龍（市民）