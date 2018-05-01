原標題：注意防範安全風險



？？據新華社電 中國駐新加坡大使館4月30日發佈「五一」假期安全出遊提示，建議赴新加坡的中國遊客認真閱讀中國駐新使館會同中國駐新加坡旅遊辦事處編髮的《中國公民安全文明獅城行》手冊，並注意防範安全風險。

？？提示中所列的安全風險分別是交通事故風險、社會治安風險、水上活動風險、惡劣天氣風險、法律風險和疾病疫情風險。

？？據中國駐新使館介紹，近期新加坡交通事故頻發，4月19日至23日的5天中就發生3起嚴重車禍，導致5人死亡。因此，建議中國赴新遊客認真閱讀該館近期在其網站上發佈的注意交通安全相關提示，提高交通事故風險防範意識，了解道路交通相關法規，盡量避免發生交通意外。

？？同時，使館提示說，儘管新加坡治安總體良好，但電信網路詐騙發生頻率高，遊客須注意防範；此外，新加坡也存在涉恐風險，因此中國公民在地鐵、車站、機場、商場、景點等公共場所務必要提高安全防範意識，盡量減少前往人群過於密集區域，避免自身安全和權益受損。