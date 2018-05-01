原標題：去年外貿進出口總額近萬億



？？信息時報訊 (記者 羅子傑 通訊員 呂丹 謝越） 4月是廣東自由貿易試驗區掛牌成立三周年紀念月。近日，記者從海關總署廣東分署獲悉，根據4月25日發佈的《2017年中國（廣東）自由貿易試驗區貿易便利化績效評價報告》，2017年廣東自貿試驗區外貿進出口9897.99億元，同比增長4.81%；自貿區海關注冊企業10342家，比掛牌當年增長1倍；貨物進出口通關時間壓縮三分之一。

？？貿易便利化提升：

？？南沙「網上報關」單數達136萬

？？廣州海關在南沙片區率先實施「互聯網+易通關」改革，截至2017年底，南沙片區「互聯網+自助報關」報關單數約136萬票，進出口貨物在南沙片區通關時間比2016年分別壓縮48.5%、53.3%，推動廣州港南沙港區集聚全球航運、物流、貿易信息等優質發展資源，為自貿區高質量發展注入強大動力。

？？深圳海關在前海蛇口片區實施國際中轉貨物自助通關，實現24小時無紙化自助辦理國際中轉貨物通關手續；實現前海蛇口港區碼頭全天候24小時改船作業，有效降低海運物流作業成本和提升配載效率。2017年共約19萬個集裝箱適用該種驗放模式，平均每票貨物可節約8小時左右的物流通關時間。

？？拱北海關在橫琴片區推動經澳門中轉確認書無紙化改革，對經橫琴口岸進境的澳門中轉貨物，通過系統調取審核該確認書電子信息，減少貨物中轉耗時減少0.5~2天，更好發揮橫琴片區毗鄰澳門優勢。

？？保稅制度升級：

？？支持新型貿易業態發展

？？海關總署廣東分署依託「互聯網+保稅」，拓展保稅服務內涵，創新「加工貿易廢料網路交易」，支持廣東加工貿易創新發展和構建法制化營商環境。

？？廣州海關在南沙片區持續優化跨境電商網購保稅進口監管模式，推出跨境電商貨物「先入區再理貨」、電商企業「同業聯合擔保」，推動南沙片區形成了「物流暢順、通關便捷、監管有效」的海關監管模式，促進大批優質電商企業入駐自貿區。

？？深圳海關在前海蛇口片區開展跨境電商「保稅+實體新零售」模式試點，通過保稅展示交易疊加跨境電商，打造保稅貨物、電商貨物、完稅貨物在區外商業場所共同展示交易的「一店三態」零售新模式。

？？服務能力提升：

？？新出口模式物流成本節約1/3

？？廣州海關依託南沙片區港口條件和通關環境，支持泛珠三角地區建立32個具有報關、報驗、簽發提單等港口服務功能的無水港，構建內外互聯的航運物流大通道。

？？深圳海關在前海片區實施「深港陸空聯運改革」，啟動實施通過跨境快速通關和「跨境一鎖」，將香港機場空運打板理貨服務前置到前海灣保稅港區，構築以前海為中心的「全國攬貨、前海集聚、香港直飛」的出口模式，通過該模式企業物流時間節約1/4，物流成本節約1/3。