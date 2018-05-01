原標題：傳達學習貫徹習近平總書記關於國防和軍隊建設重要指示精神



？？信息時報訊 4月28日，省委召開議軍會議，傳達學習習近平總書記關於國防和軍隊建設重要指示精神，研究我省貫徹落實意見。省委書記、省軍區黨委第一書記李希主持會議，省長馬興瑞、省軍區司令員張利明出席會議並講話。

？？會議充分肯定我省黨管武裝工作和省軍區工作，強調要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實習近平總書記參加全國兩會廣東代表團審議時重要講話精神，深刻把握新時代推進國防和軍隊現代化的總體要求，增強使命感和責任感，不斷開創新時代我省軍民融合深度發展新局面。

？？會議強調，要深入貫徹習近平強軍思想，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。一要堅持把政治建軍擺在首位。牢固樹立「四個意識」，堅決維護習近平總書記核心地位，堅決維護和貫徹軍委主席負責制，堅定自覺忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，自覺把對黨忠誠、聽黨指揮、向黨看齊落實到行動上。二要把習近平強軍思想學深悟透，貫徹到國防和軍隊建設的各領域和全過程。要以更高標準、更嚴要求學，撲下身子認真學，推動學習常態化、制度化，切實用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。三要切實履行黨管武裝的政治責任。各級黨委要認真履行職責，嚴格落實雙重領導、雙向兼職、黨委議軍等制度，不折不扣把黨管武裝工作落到實處。

？？會議強調，要深入貫徹落實習近平總書記參加全國兩會廣東代表團審議時重要講話精神，推動我省國防動員建設各項工作落在實處、走在前列。一要紮實練兵備戰。省軍區要按照「召之即來、來之能戰、戰之必勝」要求，擔當主責、做精主業，聚焦備戰打仗，全面加強實戰化訓練，提升我省應急應戰能力。二要切實抓好國防動員工作。軍地要加強工作對接、密切配合，強化重大戰略服務保障能力建設，推進全民國防教育，落實軍轉安置政策，扎紮實實推動國防動員各項工作一項一項落地落實。三要大力推動軍民融合發展。統籌考慮產業規劃布局、經濟結構調整、重大項目建設，推動經濟建設和國防建設在更廣範圍、更高層次、更深程度上融合發展，營造「軍轉民」「民參軍」良好環境。

？？會議強調，要加強組織領導，為國防和軍隊建設提供有力保障。一要壓實政治責任，各級黨委要把支持國防和軍隊建設作為應盡職責、分內之事。各有關部門要明確各自職責，齊心協力抓好工作落實。二要不斷強化體制機制保障。以機構改革為契機，調整健全我省國防動員委員會及其辦事機構，組建服務退役軍人的機構。三要聚焦問題，創新開展「雙擁」工作，強化支持軍隊建設的經費保障，切實為駐粵部隊解決後顧之憂。

？？省委常委，省人大常委會、省政府有關領導同志，省委有關部委、省直有關單位主要負責同志，省軍區黨委常委，省軍區機關部門負責同志等參加會議。徐林 岳宗