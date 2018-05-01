珍惜榮譽 努力學習 繼續拼搏 再創佳績 激勵廣大勞動群眾爭做新時代的奮鬥者北京新浪網 (2018-05-01 01:08)
原標題：珍惜榮譽 努力學習 繼續拼搏 再創佳績 激勵廣大勞動群眾爭做新時代的奮鬥者
？？據新華社電 在「五一」國際勞動節來臨之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給中國勞動關係學院勞模本科班學員回信，向他們並向全國所有勞動模範、向全國廣大勞動者致以節日的問候。
？？習近平在回信中指出，你們為黨和國家事業發展作出了突出貢獻，被評為勞動模範，如今又在讀書深造，這是對大家辛勤勞動、無私奉獻的褒獎，也是黨和國家對勞動者的關懷。
？？習近平強調，社會主義是干出來的，新時代也是干出來的。希望你們珍惜榮譽、努力學習，在各自崗位上繼續拼搏、再創佳績，用你們的幹勁、闖勁、鑽勁鼓舞更多的人，激勵廣大勞動群眾爭做新時代的奮鬥者。
？？習近平強調，勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗。全社會都應該尊敬勞動模範、弘揚勞模精神，讓誠實勞動、勤勉工作蔚然成風。
？？讓勞動模範有更多機會接受高等教育，是黨和國家對勞模群體的關懷和厚愛。1992年，中國勞動關係學院創辦勞模本科班，學員主要是全國勞動模範、全國「五一勞動獎章」獲得者和全國先進工作者。近日，該校勞模本科班的全體學員給習近平總書記寫信，彙報了學習習近平新時代中國特色社會主義思想的體會，表達了當好主人翁、建功新時代的決心。
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