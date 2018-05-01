原標題：首個托育「指導意見」彌補政策空白

■ 社論

作為全國首個幼兒托育地方規範，對促進幼兒托育服務健康發展，實現「幼有所育」具有開創意義。

五一勞動節前，上海出台《關於促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》（下文簡稱《指導意見》）及配套文件，提出凡符合條件的企業或個人等都可以申請辦理托育機構，為0到3歲幼兒托育服務提供長效管理機制，今年6月開始實施。

近年來，我國幼兒托育需求迅猛增長，但托育市場缺口巨大，而且，缺乏相應的行業標準和規範，托育市場亂象時有發生。有關統計顯示，上海0-3歲幼兒數量約在60萬左右，但現有托育機構能服務的幼兒數量不足這一人數的2%。而從全國範圍看，據不完全統計，有托育需求的孩子高達3000萬。過去一些虐童案的發生，更是折射出增加托育市場供給、制定行業標準的緊迫性。

上海這次出台《指導意見》，也是托育市場在規範發展的道路上邁出的重要一步，作為全國首個幼兒托育地方規範，對促進幼兒托育服務健康發展，實現「幼有所育」具有開創意義。如果上海的《指導意見》能順利實施，那麼，這對國家層面出台宏觀指導意見，以及全國其他省市促進和加強本地的托育服務工作，或也將起到很大的示範與推動作用。

上海這次出台的《指導意見》，確立了「政府引導、家庭為主、多方參與」的總體原則，也明確對托育機構進行分類管理，並制定了統一的設置標準。而對托育機構的設置，制定嚴格的統一標準，是上海《指導意見》最引人關注之處，也是被輿論解讀最多的方面。

《指導意見》對各類托育機構在選址、功能、供餐、安全、班級規模、人員配置等方面，都制定了嚴格具體的要求。如托育機構中幼兒的人均建築面積不低於8平方米、2到3歲幼兒每班不超過20人、保育人員的比例不高於7：1等等；而且，在符合相關條件的前提下，政府還將通過「免征企業所得稅」「享受城市更新政策」「水、電、氣實行居民價格」「從業人員定期免費培訓」等10條支持性政策，引導托育服務市場發展。

從保障托育機構的規範經營，與提高托育服務質量的角度來看，提出嚴格的標準是十分必要的。標準一旦建立，就對於「未達標」的機構，有了一個判斷的依據。實際上，有了標準，政府對符合條件、具有資質的托育機構加以精準扶持，也能促進托育工作規範發展。

當然，也得承認，場地標準和師幼比標準，現實中確實有很多托育機構比較難達到。所以在需求旺盛的情況下，即使一些沒有達標的幼托機構也會成為許多市民的選擇。因此，從務實的角度考慮，目前制定的托育機構設置標準，還需結合實施情況適時調整，以達到合理合情的程度。就如北京為規範幼兒園建設，適度放寬了社區幼兒園辦園點的設置標準，從而把部分沒有資質的幼兒園納入監管體系，扶持其健康發展。

十九大提出「以人民為中心的發展理念」，首次將「幼有所育」作為保障和改善民生工作的重要內容之一。可以說，作為首個3歲以下幼兒托育服務的規範性文件，上海這次出台的《指導意見》彌補了這方面的政策空白，有利於後來者進一步跟進完善，當然也體現了當地政府對於民生痛點的關切。