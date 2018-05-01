原標題：「後來的我們」不該是「後來的退票」

■ 觀察家

無論哪一部影片，都應以質量去贏得觀眾喜愛。

據新京報報導，今年五一檔，由劉若英執導的電影《後來的我們》首日預售票房破1億，是目前為止國產愛情片預售成績最好的電影。但在上映當晚，網路上不少消息指出《後來的我們》出現惡意刷票和退票事件。記者了解到，電影局關注到上述反映之後，依據國家電影專資數據平台的數據對近幾日退票信息進行分析，初步認定該影片退票情況確有異常，具體問題尚待研判。

《後來的我們》首日預售票房就超過1億，上映首日票房則達到2.8億。如此亮眼的成績，對於一部偏文藝的愛情電影而言，實屬罕見。果不其然，在該電影首映的當日，幾個線上票務平台就被爆出大規模的預售票退票。比如，貓眼平台出現了38萬張預售票退票，票房總值達1300萬，佔了當天總票房的4.6%，而淘票票平台則有超過2萬張預售票退票。

一般來說，在電影市場中，出現一定概率的退票也是常有的事情，不過退票率基本在千分之三左右。但《後來的我們》的退票率，在有些城市的影院已經達6%，有些甚至高達15%。

事出反常必有妖。目前，劉若英工作室作出了回應，表示希望找出問題所在。作為出品方同時也是發行方的貓眼平台也回應了外界的質疑，同時表示，這次退票事件「疑似黃牛行為」。這是貓眼單方面的說辭，是不是黃牛行為，還有待相關部門進一步查證。

這次預售票刷票退票，不同於過去小範圍哄抬票價的黃牛行為，也不同於人為的票房造假，而是對於剛剛興起的電影預售制的侵蝕。

過去，院線排片一般依靠院線經理的個人經驗，可是因為每個月的上映電影的數量太大，而且個人經驗也存在嚴重的局限，所以院線排片往往沒法做到利益最大化——也就是給賣座的電影多排片。直到預售制出現之後，預售票房的數據，成為了院線經理排片的重要參考，院線才有了一項超越個人經驗的保證自己利益最大化的機制。

可是，如果有人在預售時就惡意刷票推高預售票房，那就會給院線後續排片造成嚴重誤導。這對於觀眾和院線而言，是一種欺瞞，而對於同期上映的其他電影而言，則構成不正當競爭，這種行為不僅違反《反不正當競爭法》，而且也是對《電影產業促進法》的褻瀆。

無論哪一部影片，都應該以其影片質量去贏得觀眾喜愛，以扭曲的手段贏得票房，最終勢必造成「劣幣驅逐良幣」。

這次預售票退票事件，雖然並未完全水落石出，但對中國的電影市場而言依然是一個不小的警示：包括網路售票平台的角色定位在內，以及線上線下的利益分配和溝通機制，或都還有待進一步完善。

□溫文（媒體人）