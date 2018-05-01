倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數３０日上漲北京新浪網 (2018-05-01 00:38)
原標題：倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數３０日上漲
新華社快訊：倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數３０日報收７５０９．３０點，比前一交易日上漲７．０９點，漲幅為０．０９％。
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