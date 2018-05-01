原標題：公安部交管局：五一假期第二天公路主幹道通行順暢



中新網4月30日電 據公安部交管局微信公號「公安部交通安全微發佈」消息，「五一」假期第二天全國道路交通安全形勢平穩，公路主幹道通行順暢。與29日相比，北京、上海、深圳等大部分城市進出城交通流量明顯下降，但主要景區及個別旅遊城市道路交通流量上升。

公安部交管局稱，4月30日是「五一」假期第二天，各地公安交管部門繼續按照公安部的部署要求，認真落實節日期間道路交通管理重點工作措施。特別是在主要高速公路和重點景區周邊道路增派警力加強道路巡查管控，確保道路交通安全順暢。

據介紹，與29日相比，北京、上海、深圳等大部分城市進出城交通流量明顯下降，但主要景區及個別旅遊城市道路交通流量上升。當日，各地共出動警力21萬餘人次，警車5萬余輛次，啟動交警執法站4500餘個，增設臨時執勤點1.1萬余個，通過各級媒體發佈信息10萬余條，發送提示簡訊150萬余條。截至18時，全國道路交通運行和交通安全形勢平穩。

公安部交管局表示，明天是「五一」假期的最後一天，各地將迎來返程高峰。據中央氣象台預報，4月30日夜間至5月2日，貴州到長江中下游一帶有大到暴雨，5月1日下午到2日，貴州東部、湖北東部、湖南東北部、江西北部、安徽南部等地局部地區有暴雨。上述地區是旅遊較為集中的地區，請廣大駕駛人朋友關注氣象部門和景區預警信息，提前了解沿途天氣和道路信息，檢查車輛安全狀況及隨車工具。

公安部交管局提示，雨天行車請降低車速，保持安全車距，遇情況提前採取制動、減速措施，避免緊急制動、緊急轉向，以防車輛側滑發生危險。節日返程交通流量增大，如遇道路擁堵，請耐心等待，依次排隊通行，切莫佔用應急車道，以免影響應急救援車輛通過。