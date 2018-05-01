原標題：春夏交替細菌開始活躍 謹防食物中毒



？？？？夏天將至，氣溫也慢慢升高，細菌滋生活躍，加之市民外出春遊踏青就餐機會增多，容易發生細菌性食物中毒。如果真的發生食物中毒的話該如何處理呢？接下來就隨小編一起來來了解一下。

？？？？◆從五個方面預防食物中毒

？？？？1、注意場所正規，選擇信譽度高，證照齊全的餐廳；

？？？？2、食物要燒熟煮透，尤其是肉、禽和海產品，湯、煲等食物要煮開，隔夜、隔餐的熟食再次加熱要徹底，慎用生菜、冷盤；

？？？？3、保持清潔，養成良好的衛生習慣，烹調食物和進餐前要注意洗手，接觸生魚、生肉和生禽后必須再次洗手，餐飲具、廚具的清洗消毒必須徹底，生、熟食炊具應分開使用；

？？？？4、食材安全，外出踏青不要採摘野蘑菇和不認識的野菜，不食用高危性食物，包括髮芽土豆、四季豆、黃花菜、存放時間過長（超過半年）的冷凍海鮮、變黏的酸菜、鹹菜等，外出攜帶食物最好選擇耐貯存又便於攜帶的真空包裝，包子、糕點等水分含量高的食品容易變質，要及時食用；

？？？？5、處置及時，一般食物中毒主要表現為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等急性胃腸炎癥狀，一旦發生食物中毒，應及時到醫院就診，並向食品藥品監管部門報告，撥打12331投訴電話，同時立即停止食用可疑食品，並予以保存以備檢驗。

？？？？◆出現食物中毒 可立即採取這些措施

？？？？1、催吐

？？？？對中毒不久而無明顯嘔吐者，可先用手指、筷子等刺激其舌根部的方法催吐，或讓中毒者大量飲用溫開水並反覆自行催吐，以減少毒素的吸收。如經大量溫水催吐后，嘔吐物已為較澄清液體時，可適量飲用牛奶以保護胃黏膜。如在嘔吐物中發現血性液體，則提示可能出現了消化道或咽部出血，應暫時停止催吐。

？？？？2、導瀉

？？？？如果病人吃下去的中毒食物時間較長(如超過兩小時)，而且精神較好，可採用服用瀉藥的方式，促使有毒食物排出體外。用大黃、番瀉葉煎服或用開水沖服，都能達到導瀉的目的。

？？？？3、解毒

？？？？如果是因吃了變質的魚、蝦、蟹等引起的食物中毒，可取食醋100毫升，加水200毫升，稀釋后一次服下。此外，還可採用紫蘇30克、生甘草10克一次煎服。若是誤食了變質的防腐劑或飲料，最好的急救方法是用鮮牛奶或其他含蛋白質的飲料灌服。

？？？？4、保留食物樣本

？？？？由於確定中毒物質對治療來說至關重要，因此，在發生食物中毒后，要保存導致中毒的食物樣本，以提供給醫院進行檢測。如果身邊沒有食物樣本，也可保留患者的嘔吐物和排泄物，以方便醫生確診和救治。（華龍網綜合）