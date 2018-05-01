原標題：不可輕視女性卵巢保養 你需注意這五點



？？？？卵巢是女人極為重要的器官，掌控女性的雌性激素分泌，影響整個人的體形變化，年輕容貌。現如今，女性健康越來越被重視，卵巢健康就是其中比較流行的一個。那麼，卵巢如何保養呢？下面隨小編一起來看看。

？？？？卵巢不好有四癥狀

？？？？1、容顏衰老

？？？？卵巢分泌的激素對保持年輕活力和身材作用重大，如果卵巢功能不好，則會影響女性容貌，造成皮膚暗黃、衰老。

？？？？2、月經不調

？？？？卵巢功能不好的患者內分泌紊亂，通常會伴隨月經不調的癥狀，包括月經量少、經期延長、閉經等。

？？？？3、肥胖、多毛

？？？？卵巢不好的患者，體內雄激素過多就會出現肥胖、多毛的癥狀。

？？？？4、懷孕困難

？？？？卵巢功能不好，女性卵子生成和排出就會受到影響，不排卵或排出的卵子質量不好則會導致女性懷孕困難，即使懷孕也容易出現流產的情況。

？？？？保養卵巢注意5點

？？？？1、科學飲食

？？？？女性日常要多補充植物性雌性激素，維生素，蛋白質，葉酸，由其是雌性激素和葉酸如果不足的話，都會直接影響女性的卵巢健康的。

？？？？日常保養卵巢就要做到身心健康：

？？？？2、保持良好的心態

？？？？女性如果生活壓力過大，或者心態不良都會引起精神緊張，抑鬱，而這些情緒也都是會影響到卵巢的健康的，因此常就要做到保持身心健康，避免過度的勞累。

？？？？3、養成良好的生活習慣

？？？？煙、酒都會使女性的卵巢早衰，而如果日常可以多吃一些魚、蝦，堅持喝牛奶，就可以延長卵巢衰老的時間了。

？？？？4、避免長時間的穿緊身衣

？？？？緊身衣其實也會影響到卵巢的發育的，由其是對於一些少女來說，長時間的緊身衣，更容易引起乳腺增生等疾病。

？？？？5、順應生理期

？？？？生理期是女性健康的晴雨表，生理期前後，女性的身體情況也都是不一樣的，此時如果可以進行科學的保養的話，那麼就能促進卵巢的保養了。（華龍網綜合）