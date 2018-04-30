每一個即將成為新娘的女孩都希望在自己人生最重要的一天，搞笑藝人洪允花也不例外，胖胖的她為了能在11月穿上美麗的婚紗嫁給最愛的他，正在努力減肥中。



洪允花和男友金民基作為搞笑界前後輩相識，於2010年4月19日確定戀愛關係，相戀8年，最近終於決定結束戀愛長跑，將於今年11月17日走進婚姻殿堂。











2015年的某檔節目中，洪允花被強行公開體重，當時為89kg。 而她也自曝和金民基談戀愛之後，因為太幸福放任自己大吃，一不小心又長胖25kg，成了搞笑藝能界身材SIZE區別最大的CP。







眼見11月的婚期將近，洪允花也下定決定積極減肥中，期待能在婚禮之前瘦身30kg。 最近洪允花就公開了好消息，她已經通過飲食調整和運動減重14kg，離目標又近了一步。







洪允花通過SNS曝光了減肥食譜中的一餐，表示：「週末特別的雞肉包菜」。 照片中的餐點十分豐富，有減脂增肌最佳食譜-白水煮雞胸肉、豆腐、蘑菇、柿子椒和洋蔥等，不但能吃到飽，卡路里還相當低。 就連洪允花都忍不住推薦，美味又健康。







「圖：洪允花IG」

