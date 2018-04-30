匯流新聞網記者李盛雯／台北報導

通訊傳播委員會變成通訊安全小組？行政院今(30)日公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，三位將在7月底卸任的NCC委員中，具備電信背景、現任副主委翁柏宗重新獲得提名，二位傳播背景的何吉森和陳憶寧，由資訊與資安背景的鄧惟中和孫雅麗取代。學者認為，資安非常重要，但如果把「通訊傳播委員會變成通訊安全小組」，則違背了NCC的基本精神。

台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長賴祥蔚說，通訊傳播委員會要負擔台灣通訊傳播產業健全化發展的重責大任，資訊安全是其中的一環，但是卻只是比較偏向技術性的環節；因此通訊傳播委員的組成，還是應該以通訊及傳播專長為主，其中，新聞傳播對於社會文化影響重大，要有足夠的專家，以免讓通訊傳播委員會變成通訊安全小組。

對於這三個提名人選，將造成下一屆NCC七位委員中，具備傳播背景的只剩下唯一的台大新聞所副教授洪貞玲一人，堪稱是NCC成立12年以來，傳播專業最被弱化的一屆，消息一出，各界譁然。

北科大教授江雅綺指出，檢視NCC組織法第一條，首先放在前面是落實憲法保障的言論自由、黨政軍退出媒體、維護媒體專業自主、通訊傳播管理、確保通訊傳播市場競爭、保護消費者、尊重弱勢權益等等；現在新提名的兩位委員都是科技背景，也將使技術背景的委員達到三位之多，「這和一般認知NCC主要負責通訊傳播、媒體專業自主、黨政軍退出媒體等，確實有點距離。」

江雅綺說，過去幾年在數位匯流浪潮影響下，NCC的傳統架構和法規都需要修正，「這次的提名，技術專業性增加了，但在監理的獨立性降低了。」

「過去NCC很強調獨立性，這個獨立性的基礎來自媒體專業自主，主要是在傳播部分，然而過往的NCC表現就已經讓外界認為有待加強，在科技的影響下包括傳統管制方式都需要進化 ；現行的NCC委員結構面已經轉向電信通訊的技術面， 這樣的人事佈局，未來在獨立監理上要負擔的角色，可能無法被預期，會更像是配合政院一體性的政策」。

江雅綺強調，資安即國安，資安從上到下都很重要，但資安並非單獨由NCC一個機關來處理，「現在這個人事的安排，給人的感覺就是配合政院一體性。」

既然行政院已經提出人選，江雅綺認為下一關就要依賴國會審查，「不管是什麼專業背景，NCC委員畢竟是政府單位的高級首長，對於政策要有一定的理解、價值與思維」，在國會審查時，應該要了解其理念和政策取向，特別是對於馬上要處理的重大議題如黨政軍、分組付費、頻道授權，「這三個人到底怎麼想，就非常重要。」

前NCC主委蘇蘅也認為，NCC作為通訊傳播的監理機關，委員具備傳播背景仍應占一定比率，特別是數位匯流時代，傳播產業和網路發展密不可分；資安當然重要，但是對NCC來說，通訊與傳播才是最重要。她直言批評，NCC上一屆委員會的傳播專業就已經不夠，現在又如此不重視新任委員的傳播專業，難道NCC連自許的角色也萎縮了嗎？

不止傳播學者搖頭，產業界人士也認為這項提名令人失望且擔心，「技術性這麼強 ，不太符合一般民眾乃至產業界對政務官的期待，比較像是事務官的層級」。此外也給人「獨立機關不獨立」的聯想，「這麼多以技術為基底的委員，某種程度就是找一群更聽話的人，達到成為一個根本不獨立機關的事實」。

也有人批評，傳播圈都沒人了嗎？再找不到一個可以當NCC委員的人了嗎？必須找這麼多技術專家？「技術絕對有其必要和專業，但是在技術專業主外的傳播政策、國際匯流、內容監理、產業發展等方面，這些技術背景的生面孔，真的足堪大任？」行政院提名的初衷或許非常好，但從結果來看，這份名單引起的疑慮比肯定多。

新聞照來源：NCC官網

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