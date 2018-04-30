火災、燒傷意外事故頻傳，陽光基金會與北市消防局共同舉辦「陽光即刻救援」防災教育展，並邀請藝人Selina錄製八仙塵爆傷友的有聲故事，希望透過數位互動形式的展出，提升民眾防災意識。



高雄氣爆、八仙塵爆、桃園平鎮工廠大火，火災、燒傷意外事故頻傳。陽光基金會燒傷服務統計，國內燒傷患者服務人數持續3年攀升，2017年較2014年成長34%；內政部消防署資料也顯示，近5年火災已造成2,409人死傷，且多為家中的電氣火災與人為疏失而導致的傷害，顯見燒傷預防教育刻不容緩。

為推廣防災教育，陽光基金會與北市消防局共同舉辦「陽光即刻救援」數位互動展，展覽打破傳統宣導方式，導入環控投影裝置，以多媒體互動形式讓民眾體驗不一樣的防災教育，提升防災意識。北市消局長吳俊鴻：『(原音)火災不是很可怕，可怕的是我們沒有事先預防，今天成立這個「即刻救援數位互動展」，期望能夠教育宣導，第一，不要讓火災發生，第二，萬一火災發生的時候，我們要有正確的知識來避難逃生。』

展覽並邀請陽光臉部平權代言人、燒傷預防大使藝人Selina任家萱，獻聲述說八仙塵爆傷友的繪本故事。Selina：『(原音)那這個展區呢，第一區是讓你認識自己的家中可能潛藏著什麼火災的危機，但你自己不知道，第二區是你在遇到火災的時候該如何避難，所以來這個防災館你可以更新新的知識，也可以保護自己、保護身邊的家人朋友。我在其中一個展區呢，也獻出我自己的聲音，當有聲書的導覽。』

「陽光即刻救援」防災教育展5月起於北市防災科學教育館展出，共規劃「看見危險」、「看見希望」、「看見陽光」等展區，教民眾認識火災意外，以及預防、控制與自保，並回顧八仙塵爆事件，宣導臉部平權觀念，希望傳遞正確的防災知識，讓悲劇不再重演。