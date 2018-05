(中央社記者繆宗翰台北30日電)因中國打壓,駐約旦代表處被迫改名,參與活動也遭撤除展區的國旗。陸委會今晚對陸方表達強烈不滿與抗議,並強調維繫兩岸關係和平穩定是雙方責任,台灣不會在陸方壓迫下屈服。



行政院大陸委員會晚間發布新聞參考資料表示,近2年來中國大陸持續透過各種手段操作其「一中原則」,以零和思維打壓台灣國際空間,不僅奪邦交國、迫非邦交國駐處更名,對台打壓更擴及非政治性國際城市交流活動,又刻意對台軍事威嚇,嚴重傷害台灣民眾感情,對兩岸關係造成極為負面的影響。



陸委會強調,中華民國是主權國家,國際參與是台灣的權利,也是台灣民眾一致的期待。陸方蠻橫無理的打壓作為根本無法解決問題;政府將堅決捍衛國家主權尊嚴及維護台灣最大利益,同時正告中共方面切勿誤判情勢,兩岸唯有務實溝通才能化解分歧。



外交部28日證實,約旦政府自去年中起,受中國外交部門強力施壓,要求駐約旦代表處更名,駐處雖持續爭取維持原名,約旦政府終不敵中方壓力,近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處」(Commercial Office of the Republic of China(Taiwan))更名為「台北經濟文化辦事處」(Taipei Economic and Cultural Office)。駐處更名後功能不受影響。



外交部今天則表示,駐處日前參加在約旦舉行的國際城市節,又受到中國施壓主辦單位要求撤除台灣展區的國旗;對中國的惡行,予以「嚴厲譴責」。(編輯:林克倫)1070430