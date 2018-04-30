▲劉若英執導新作《後來的我們》票房亮眼。（資料圖）

劉若英首部執導作品《後來的我們》28日於大陸上映，在短時間內就賣破13億元台幣，成績斐然。日前有微博主透露，《後來的我們》有大量退票情況，出品方「貓眼」也證實，有惡意退票的情形發生，退票高達38萬張（票房約6500萬元台幣），已提交相關證據給有關單位進行調查，如今劉若英工作室也發出聲明。

劉若英工作室發表3點聲明：

一、感謝電影局的發聲，劉若英工作室（簡稱團隊）高度重視4月28日發生的「退票異常事件」，並會積極協助配合相關部門盡早查明真相，使劉若英女士的導演作品，早日回到更純粹的電影討論之中。

二、劉若英團隊自28日迄今，持續與片方和發行方進行溝通，強烈希望找出問題所在，查清事實真相。

三、劉若英及團隊一直以誠信作為行事基本標準，參與電影《後來的我們》的本意，是希望以至誠的態度，創作這部作品，與觀眾分享。

劉若英在電影行業24年，自始至終都以尊重電影、尊重團隊、尊重表演為重，感謝所有朋友一路以來的關心與支持，也懇請媒體及市場評論者在引用、報導相關信息時，請全面客觀，以免造成更嚴重的傷害。

▲劉若英工作室發聲明。（圖／翻攝自微博，2018.04.30）