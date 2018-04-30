狂！五月天「這樣」打手遊 當眾撩妹「Carry我們」NOWnews今日新聞 (2018-04-30 20:06)
亞洲第一天團五月天，昨（29）日推出新作〈I Will Carry You〉，傳遞即使身陷理想稀薄的時刻，自處孤掌難鳴的困境，別忘我們擁有彼此，氣勢磅礡，熱烈激昂唱出如史詩般的兄弟情。此首歌曲是遊戲《傳說對決》的主打歌，五月天善盡代言人責任，竟然用演唱會螢幕來玩遊戲，網友看到後直呼超狂。
▲五月天善盡遊戲代言人身分，用演唱會大螢幕玩手遊。（圖／翻攝五月天阿信臉書, 2018.04.30）
五月天主唱阿信在臉書放上，用演唱會螢幕玩遊戲的照片，他寫下：「有人打傳說螢幕比我們還大嗎？ （用演唱會的大屏幕就是狂）」，甚至邀請歌迷一同加入玩遊戲的行列，還當眾撩妹：「徵求各位女孩們來Carry我們一波好嗎？」，最後還貼心提醒：「請夥伴們妥善分配遊戲、學業、生活的時間噢」。
▲阿信在臉書PO文，當眾撩妹：「徵求各位女孩們來Carry我們一波好嗎？」（圖／翻攝五月天阿信臉書, 2018.04.30）
這首歌〈I Will Carry You〉敘述「團隊情誼」，主唱阿信說：「這條漫長的音樂路上，五月天也走過無數的挫敗、瓶頸、難關，我很感謝大家始終有著互相Carry的團隊精神。〈I Will Carry You〉這首歌獻給所有在人生中、遊戲中、現實中，總是惦記著戰友的你。」少了你，贏了又怎樣，就算要輸，和你一起輸，無論歲月風景如何變化，身邊不變的風景是彼此。
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