（中央社記者林育立柏林30日專電）丹麥的用電量超過4成來自風力發電，比例居世界第一，站在首都哥本哈根著名的景點美人魚雕像前向大海望去，就可看到一整排風機在海面上不停地旋轉。



這個面積比台灣稍大、人口近600萬的北歐小國，如何成為首屈一指的風力發電大國？



丹麥科技大學（Technical University of Denmark）風能系副系主任顏森（Peter Hjuler Jensen）表示，沒有中斷過的研發和製造，以及政府的意志力，造就丹麥強大的風電業。



丹麥科大風能系的淵源，可追溯到1970年代的石油危機。丹麥的能源幾乎完全依賴進口，石油危機讓人民首度意識到能源自主的重要性。因此，早在1979年，丹麥政府就開始補貼業者架設風機，丹麥科大也在當時投入風力發電的研究。



丹麥地勢平坦，三面環海，風力資源本就豐富。社會對反核能發電有共識，則是丹麥比他國早一步發展風電的另一個原因。



丹麥科大風能系所在的里索（Riso）校區，原本是核能研究的重鎮，1980年代國會立法禁止興建核電廠，政府改將資源投入再生能源，才開始以風電為研究重心。全球反核運動和能源轉型的象徵「微笑太陽」，即是由丹麥的大學生設計，再傳播到世界各地。



紮實的研究是產業發展的基礎。丹麥科大風能系的運作經費，有高達4成來自業界的委託研究案，全系150位學者的研究領域包括氣象勘查、環境與生態影響評估、風場的規劃與維護、水下基礎與葉片的設計、風機的結構與測試，可說涵蓋了陸域和離岸風場建設和經營的整個產業鏈。



丹麥科大風能系自我定位為風電研究的先驅，帶領產業前進。風機為降低發電成本和增加發電量，不斷往高處發展，早在2000年，當市場主流還是2MW（MW=千瓩或百萬瓦）風機的時候，丹麥科大就申請到歐洲聯盟（EU）經費，與歐洲各國學者合作研發20MW的風機，在研究過程中累積的知識和經驗，如今廣為歐洲業界採用。



2010年，位於西北部的奧斯特理特（Osterild）、由丹麥科大主導的國家測試中心啟用，專門測試大型風機，現在市場上可見的最大機種三菱重工維特斯公司（MHI Vestas）的8MW風機，就是在當地測試多年後才上市。



不過，北海和丹麥的陸地，有時會出現風速每秒50公尺的強風，台灣也經常遭到風速每秒51公尺以上的強烈颱風的侵襲。隨著氣候變遷加劇，強風出現的頻率愈來愈高，有必要研發更耐用的下一代風機。



丹麥科大因此蓋了一座世界上獨一無二的測試隧道，今年4月中才由備受民眾愛戴的尤阿金王子（Prince Joachim of Denmark）剪綵啟用，可見風力發電在丹麥受重視的程度。



這座以19世紀末製造出風機的丹麥科學家庫爾（Poul la Cour）為名的隧道，可用每秒105公尺、相當於每小時378公里的極端風速來測試風機的葉片和噪音。「我們連測試用的葉片都能自己製造」，顏森在介紹這座先進設備時難掩自豪。



丹麥科大研究風電將近40年，豐富的經驗吸引各國人士取經。台灣的產業先鋒工業技術研究院，早在2005年就拜訪過此地，之後隔了10多年，直到2017年政府改變政策後才再度來訪，顏森推測，「台灣應是曾想發展風力發電，但沒有堅持下去。」



台灣的風電產業，目前處於起步階段，對於打算投入風電的台灣廠商有什麼建議？



顏森表示，風機的構造表面看來很簡單，不少人因此誤以為很容易研發，「事實上風電很複雜，歷史上許多公司都失敗了。」



他說，丹麥科大剛開始研究風機的時候，世界上還沒有製造標準，如今國際電工委員會（IEC）對風機的設計和性能已有清楚的規範，風機製造也早已是成熟的工業，「未來，風電發展的腳步只會更快，競爭更劇烈。」（編輯：郭中翰）1070430