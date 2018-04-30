為執政黨站台 姜育恆惹怒馬來西亞華人中央社 (2018-04-30 19:35)
（中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電）出道30餘年的「憂鬱王子」姜育恆曾在2016年獲馬來西亞旅遊部委任為中國大陸市場旅遊推廣大使，日前為執政黨舉辦的演唱會站台，卻惹怒馬來西亞華人，並揚言要抵制他的歌。
馬來西亞將在5月9日舉行5年一度的全國選舉，而4月28日為提名日，為了壯大聲勢，執政黨「國陣聯盟」在當天舉行造勢演唱會，並邀請姜育恆登台表演。
姜育恆當晚身穿與國陣聯盟同屬藍色系的西裝，除了演唱多首膾炙人口的代表作外，也致詞透露從小希望成為大使，沒想到長大後美夢成真，在兩年前獲選為馬來西亞旅遊大使，以期能協助馬來西亞吸引更多中港台韓遊客前來旅遊。
沒想到事後卻被許多馬來西亞民眾炮轟姜育恆為「漢奸走狗」，並要他「滾回台灣」，主要是由馬來西亞首相納吉所領導的國陣聯盟被標籤為「貪腐政黨」，尤其這幾年轟動國際的一個馬來西亞發展公司（1MDB）洗錢案一直遭非議，導致民眾也間接遷怒於姜育恆，
炮轟他的民眾除了怒喊要抵制他的歌外，更揚言要讓姜育恆在馬來西亞開設的餐廳關閉。
其實，在兩年前姜育恆獲選為旅遊大使後，也曾經讓當地社會嘩然，不少馬來西亞網民質疑姜育恆是韓國華僑、台灣歌手，與大馬淵源不深，何以有資格擔負這項重任，讓姜育恆意外成為了當時的話題。（編輯：高照芬）1070430
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